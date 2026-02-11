Promueven en Colombia edición 45 del Festival del Caribe

Foto: Cortesía de Gonzalo González

Santiago de Cuba.— Especialistas del Ministerio de Cultura de Cuba y de la Casa del Caribe desarrollan en Colombia una intensa jornada de promoción de la edición 45 del Festival del Caribe, que del 3 al 9 de julio próximo se celebrará en esta ciudad, dedicada a la diversidad cultural y étnica de esa nación sudamericana, informó a la Agencia Cubana de Noticias Gonzalo González, director de prensa de la Fiesta del Fuego.

Sadia Acosta, especialista principal de América Latina y el Caribe del Ministerio de Cultura, destacó el alto nivel de sensibilidad, solidaridad y compromiso expresado por instituciones y organizaciones colombianas durante los intercambios sostenidos, en los que se reafirmaron los lazos históricos y culturales entre ambos pueblos.

Una se siente orgullosa y emocionada al recibir una carga de afecto y apoyo tan grande como la que nos brindan los colombianos con quienes intercambiamos, afirmó.

La funcionaria, junto a Madelis Sorio, especialista de relaciones internacionales de la Casa del Caribe, y Gonzalo González participaron en diversas acciones encaminadas a difundir el alcance cultural, social y comunitario del Festival, uno de los eventos culturales más importantes de la isla antillana.

Como parte de la agenda, asistieron a un acto de solidaridad en la sede de la Embajada de Cuba en Bogotá, que contó con la presencia del embajador Carlos de Céspedes Piedra y de la senadora colombiana Gloria Flórez, quien reconoció la dignidad y el ejemplo del pueblo cubano, al tiempo que ratificó el respaldo del movimiento solidario de su país.

Durante el encuentro, se abordó la coordinación de donativos destinados a apoyar al pueblo cubano, en medio de las complejas limitaciones agravadas por el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, así como la articulación de una campaña por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Asimismo, se propuso fortalecer, mediante foros, intercambios académicos y acciones pedagógicas, la difusión del pensamiento y legado del líder histórico de la Revolución cubana.

En el intercambio participaron también representantes del movimiento de solidaridad con Cuba procedentes de Cali, Barranquilla, Cartagena y Medellín, quienes reafirmaron su disposición de continuar promoviendo iniciativas conjuntas en los ámbitos cultural, social y educativo.

La edición 45 del Festival del Caribe rendirá homenaje a Colombia, con un amplio programa que incluirá espectáculos artísticos, paneles teóricos, exposiciones, desfiles y acciones comunitarias, en una celebración de las raíces, tradiciones y expresiones identitarias de los pueblos del área.