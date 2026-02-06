viernes 06 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Recordarán en La Caoba de San Luis acontecimientos del 24 de febrero (+Audio)

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

Por Arturo Oliva Alcolea

El 24 de febrero de 1895 se reinició la lucha armada por la independencia de Cuba, uno de los acontecimientos más importantes ocurridos a fines del siglo XIX, cuyo resultado fue el fin del colonialismo hispano en América y el Caribe.

José Martí, el gran Maestro, estudió con profundidad las causas que propiciaron los reveses de los cubanos entre 1868 y 1880; trabajó intensamente y elaboró las concepciones político – estratégicas que sirvieron de base a la guerra de 1895. Fue el principal organizador de aquella contienda bélica.

A inicios de 1895 la situación económica de Cuba era en extremo delicada después de la Guerra Grande: se fabricaba el 18% de la producción mundial de azúcar, y más del 90% era vendida a los Estados Unidos.

Los presupuestos eran siempre liquidados con déficit, cuya acumulación había creado una deuda pública de 100 millones de pesos.

El 76,3% de los habitantes eran analfabetos, en 1894, solamente el 10% de la población escolar recibía enseñanza del Estado, las condiciones estaban creadas para un alzamiento, Martí lo sabía y coordinó que el 24 de febrero sería la fecha.

Oriente respondió al llamamiento patriótico, solo en San Luis hubo cuatro, Charco Tumba, El Dagame, La Mejorana y La Caoba, lugar este último donde cada año se conmemora la fecha con una gran fiesta de participación popular.

Este 24 de febrero no será la excepción, con una fría mañana como es característica en este altiplano- a más de 500 metros sobre el nivel del mar- cientos de personas festejan la fecha y algunos descendientes de aquellos valientes, rememoran anécdotas que se mantienen vivas en la tradición oral después de 129 años.

Hoy el paisaje ha cambiado –comentaba un anciano- aquí donde estoy parado era una espesa arboleda de pinos y en la zona vivían muy pocas personas, hoy son miles y la Revolución nos construyó escuelas, un hospital y hasta industrias para procesar el café, hoy sí se puede vivir y en parte es gracias a los que se alzaron aquí con Luis Bonne Bonne al frente.

Destacadas
Recordarán en La Caoba de San Luis acontecimientos del 24 de febrero (+Audio)
Destacan labor del pueblo en la recuperación de Santiago de Cuba
En recuperación centros educativos de Santiago de Cuba
Realizan labores de saneamiento para la recuperación en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios