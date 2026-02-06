Recordarán en La Caoba de San Luis acontecimientos del 24 de febrero (+Audio)

Por Arturo Oliva Alcolea

El 24 de febrero de 1895 se reinició la lucha armada por la independencia de Cuba, uno de los acontecimientos más importantes ocurridos a fines del siglo XIX, cuyo resultado fue el fin del colonialismo hispano en América y el Caribe.

José Martí, el gran Maestro, estudió con profundidad las causas que propiciaron los reveses de los cubanos entre 1868 y 1880; trabajó intensamente y elaboró las concepciones político – estratégicas que sirvieron de base a la guerra de 1895. Fue el principal organizador de aquella contienda bélica.

A inicios de 1895 la situación económica de Cuba era en extremo delicada después de la Guerra Grande: se fabricaba el 18% de la producción mundial de azúcar, y más del 90% era vendida a los Estados Unidos.

Los presupuestos eran siempre liquidados con déficit, cuya acumulación había creado una deuda pública de 100 millones de pesos.

El 76,3% de los habitantes eran analfabetos, en 1894, solamente el 10% de la población escolar recibía enseñanza del Estado, las condiciones estaban creadas para un alzamiento, Martí lo sabía y coordinó que el 24 de febrero sería la fecha.

Oriente respondió al llamamiento patriótico, solo en San Luis hubo cuatro, Charco Tumba, El Dagame, La Mejorana y La Caoba, lugar este último donde cada año se conmemora la fecha con una gran fiesta de participación popular.

Este 24 de febrero no será la excepción, con una fría mañana como es característica en este altiplano- a más de 500 metros sobre el nivel del mar- cientos de personas festejan la fecha y algunos descendientes de aquellos valientes, rememoran anécdotas que se mantienen vivas en la tradición oral después de 129 años.

Hoy el paisaje ha cambiado –comentaba un anciano- aquí donde estoy parado era una espesa arboleda de pinos y en la zona vivían muy pocas personas, hoy son miles y la Revolución nos construyó escuelas, un hospital y hasta industrias para procesar el café, hoy sí se puede vivir y en parte es gracias a los que se alzaron aquí con Luis Bonne Bonne al frente.