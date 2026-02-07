sábado 07 febrero 2026
México enviará ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México enviará ayuda humanitaria a Cuba conformada por alimentos y otros insumos a más tardar el próximo lunes, mientras continúan los trabajos diplomáticos para mandar crudo.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes, a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido”, afirmó la jefa del Ejecutivo durante su habitual encuentro con medios de comunicación.

En un contexto marcado por la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a naciones que suministren petróleo a la mayor de las Antillas, Sheinbaum reiteró desde el occidental estado de Michoacán que prosiguen las conversaciones para enviar crudo a la isla.

Hemos estado “en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo, y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”, reafirmó.

Por otra parte, ante una pregunta sobre si hablaría con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, la dignataria respondió que “si es necesario, sí”.

“Hasta ahora no hemos planteado esa posibilidad y hemos estado, pues, a través de la Embajada de Cuba en México”, apuntó.

El presidente norteamericano, Donald Trump, firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar gravámenes a bienes de naciones que envíen crudo a la mayor de las Antillas.

Tal decreto, otra vuelta de tuerca en el bloqueo impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, es parte de la actual política de máxima presión de Washington contra la isla, e intenta justificarse con el interés de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Disímiles voces, desde parlamentarios hasta partidos políticos y organizaciones sociales, se han pronunciado en los últimos días en respaldo a la nación antillana frente al asedio energético de Washington, calificado de injusto, cruel y anacrónico.

Sheinbaum ha expresado en varias ocasiones que México buscará la manera de apoyar a Cuba y recalcado la importancia de evitar una crisis humanitaria en la mayor de las Antillas luego de las cuestionadas medidas anunciadas por Estados Unidos.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
