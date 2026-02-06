Evite la ciatalgia

Por Alina Martínez Triay

Un trabajador levanta un peso del suelo y siente un dolor tan intenso en la parte baja de la espalda que se le extiende a los miembros inferiores, se le doblan las piernas y no puede continuar su faena.

¿Qué le ha ocurrido? Nada menos que una crisis de ciatalgia, nombre que reciben los síntomas y signos provocados por el sufrimiento del nervio ciático, debido a la compresión por estructuras vecinas.

El ciático, señalan los especialistas, es un tronco nervioso grueso que inervan los miembros inferiores y está originado en varias raíces nerviosas que dependen de segmentos medulares de la región lumbosacra, o sea, de las porciones terminales de la médula espinal.

Los síntomas de la ciatalgia son el dolor intenso en el trayecto del nervio ciático, a lo largo de uno o los dos miembros inferiores y a veces en la parte baja de la espalda, como le ocurrió al trabajador citado al inicio.

También la ciatalgia puede originar trastornos de la sensibilidad, disminución o ausencia de reflejos de los miembros inferiores y en ocasiones reducción de la fuerza de algún grupo muscular.

En la mayoría de los casos este trastorno tiene como causa una hernia discal, que consiste en la salida de su lugar de un disco intervertebral que comprime las raíces nerviosas que originan el nervio ciático.

La hernia discal puede surgir en el intento de levantar un objeto pesado con el tronco inclinado hacia adelante, por esfuerzos físicos intensos prolongados en esa posición, por movimientos inesperados como un resbalón o el intento de atrapar un objeto en su caída.

Predisponen a las hernias discales las anomalías de los miembros inferiores y la región lumbosacra, la inflamación de la membrana aracnoides que atrapa y comprime las raíces que dan lugar al ciático, infecciones en la región lumbosacra, várices de las venas intrarraquídeas, la llamada enfermedad de Paget que aumenta el volumen de los huesos que comprimen el ciático, entre otras afecciones. A veces aparece en el curso de enfermedades inmunológicas o metabólicas, como la diabetes, durante el embarazo o el parto o cuando se inyecta al paciente en la nalga cerca de la zona del ciático, en vez de hacerlo en el cuadrante superior y externo de la región glútea.

El médico indica el tratamiento de acuerdo con la causa que produce la ciatalgia, aunque se recomienda por lo general reposo absoluto en cama. Hay quienes mejoran con tracción por los pies, vitaminas, inyecciones, analgésicos, relajantes musculares y bloqueos anestésicos, y si no se resuelve la situación, se recurre a la cirugía.

¿Es prevenible esta dolorosa y prácticamente incapacitante afección? Sí, los trabajadores que tienen que realizar grandes esfuerzos físicos como los estibadores deben conocer cuáles son las posiciones en que pueden realizarlos sin lesionarse. Por ejemplo para levantar un objeto pesado del piso no inclinarse a cogerlo sino agacharse, y si el objeto está en una altura, trasladarlo girando el cuerpo no rotando solo el tórax, siempre estos obreros deben emplear cinturones protectores.

Las hernias discales se evitan practicando ejercicios que ayudan a desarrollar la musculatura perivertebral. Es importante corregir las malas posturas de niños y adolescentes que pueden ocasionar deformidades en la columna vertebral, y si se producen, corregirlas a tiempo, al igual que el pie plano y el metatarso caído.

No se descuide, si es trabajador expuesto a grandes esfuerzos físicos, cumpla con las medidas de seguridad, y en el caso de las personas en riesgo por determinadas afecciones en la zona lumbosacra, tráteselas adecuadamente. No descuide a sus hijos, atienda tempranamente los problemas que con el tiempo puedan dañar el nervio ciático. De esta manera todos pueden librarse de la ciatalgia.