Rechazan trabajadores de industria petrolera endurecimiento del bloqueo

En un escenario marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba, trabajadores de la Empresa de Refinación de Petróleo Hermanos Díaz, en esta provincia, reafirmaron su compromiso inquebrantable con el desarrollo económico del país y la defensa de la soberanía nacional.

El colectivo obrero manifestó su rechazo a la nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, que declara una supuesta emergencia nacional respecto a Cuba, sustentada en argumentos falsos, y que contempla la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a la Isla, una medida que busca asfixiar aún más a la economía cubana y afectar directamente a su población.

Mirlenis Montoya Alayo, secretaria general del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en el centro, señaló que en medio de las limitaciones impuestas por estas políticas coercitivas unilaterales, los trabajadores de la Refinería ratifican que no renuncian a su responsabilidad productiva ni a la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan mantener la eficiencia de los procesos industriales.

Garantizar el cumplimiento de los turnos, asegurar la calidad de los procesos y responder a las necesidades de la industria mediante el desarrollo de innovaciones, afirmó, es una respuesta concreta al bloqueo y una muestra de que Cuba puede contar con el colectivo de la Refinería Hermanos Díaz.

Herminio González Ibarra, director comercial, destacó que los trabajadores son conscientes del carácter estratégico de la producción de combustibles para el funcionamiento del país, y ello aumenta la disposición de refinar todo el crudo disponible y poner, en el menor tiempo posible, diésel, gasolinas y otros derivados en función del pueblo y de la economía nacional, aun en condiciones adversas.

Las posiciones asumidas en la fábrica y en la empresa reflejan la voluntad de continuar perfeccionando el trabajo, elevar la eficiencia y garantizar producciones estables, como expresión de resistencia creativa frente a una política que pretende frenar el desarrollo de la nación caribeña.

En este sentido, Jorge Luis Kindelán, secretario general del Comité del Partido Comunista de Cuba en la entidad, reiteró su repudio total a las medidas que buscan intimidar y aislar a Cuba en el ámbito internacional, y ratificó que seguirán, como hasta ahora, en la trinchera de combate económico y productivo, fieles al legado de lucha y dignidad del pueblo cubano.

Laboriosos, antimperialistas y profundamente humanos, los hombres y mujeres de la Empresa de Refinación de Petróleo Hermanos Díaz responden al endurecimiento del bloqueo con la búsqueda perenne de la eficiencia en el trabajo, desde la innovación y la resiliencia.