miércoles 04 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

El frío no pudo con el calor humano: una lección de grandeza en Contramaestre(+Fotos)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información de Yendrik Mora.

Un inusual frente frío descendió sobre Santiago de Cuba, pero una ruta precisa, guiada por la humanidad, se trazó en el municipio Contramaestre.

De la mano de Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido Comunista en la provincia, y Waldis González Peinado, Vicegobernador, junto a un equipo de autoridades, el termómetro dejó de importar.

Lo urgente era otra temperatura: la del cuidado.

El recorrido fue un abrazo institucional hecho acción. En hogares de ancianos, el diálogo sustituyó al discurso. En centros psicopedagógicos y hospitales, la escucha activa fue la primera medicina.

No se trataba solo de verificar que las medidas contra el frío funcionaran, sino de palpar, en persona, las condiciones de vida, la calidad del alimento servido y, sobre todo, la calidez detrás de cada gesto de atención.

Allí, entre historias de abuelos y la resiliencia de pacientes, se escribió sin palabras la verdadera crónica del día.

Son esos gestos, sencillos y profundos, los que no tienen precio en ninguna economía. Los más vulnerables, una vez más, dieron una lección silenciosa y poderosa: la talla de una nación no se mide por sus monumentos, sino por cómo abraza a sus mayores, cómo protege a sus enfermos y cómo rodea de dignidad a quienes la vida ha situado en un lugar de fragilidad.

Entre témpanos y sonrisas, se intentó, con humildad y compromiso, estar a la altura de ese abrazo colectivo. Porque en Cuba, incluso cuando baja el mercurio, sube el compromiso con su gente.

Destacadas
El frío no pudo con el calor humano: una lección de grandeza en Contramaestre(+Fotos)
Llega al oriente del país donativo de la Cruz roja internacional
Realizan descarga de arroz en Santiago de Cuba para distribuir a la población
Destacan labor del pueblo en la recuperación de Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios