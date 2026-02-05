Nota Informativa UNE

Siendo las 20:54 de la noche ocurre un fallo en la Subestación Holguín 220 kV que provocó la desconexión del Sistema Eléctrico en la zona oriental dejando sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Con la desconexión salen de servicio la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez «Felton», los motores de Moa y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo «Renté».

En estos momentos se preparan los protocolos de restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN, los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento.