Mantiene Laboratorio Farmacéutico Oriente producción de medicamentos vitales

Autor: Luis Alberto Portuondo

Santiago de Cuba. – El Laboratorio Farmacéutico Oriente (LBF) garantiza la producción ininterrumpida de los concentrados de hemodiálisis, que suple la demanda de las provincias ubicadas entre Ciego de Ávila y Guantánamo.

Se trata de un elemento imprescindibles para el tratamiento de los pacientes nefróticos, y en ese sentido el país ha asegurado la materia prima y el combustible necesarios para su fabricación y distribución, destaca Jorge Oreste Fernández Batista, director general de esta empresa, perteneciente al Grupo BioCubaFarma.

La entidad, que está enfocada en convertirse en una empresa de alta tecnología, produce para el Sistema Nacional de Salud sueros parenterales de gran volumen, como el cloruro de sodio de 500 mililitros, dextrosa, metronidazol y agua para inyección.

«En medio del recrudecimiento del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, ello implica un uso eficiente de los recursos con los que contamos, de los que no pocos son importados», precisa Fernández Batista.

En el Laboratorio se han ajustado los horarios en función de un mejor aprovechamiento de la jornada laboral, dado que un porcentaje significativo reside lejos de la sede. El bloqueo «nos limita en el financiamiento para adquirir las materias primas e insumos vitales para elaborar las sales de rehidratación oral, los sueros parenterales y los complejos vitamínicos como el Nutriforte, utilizados para tratar las arbovirosis», acota el directivo de LBF, donde también se han concebido proyectos para el necesario uso de las fuentes renovables de energía.