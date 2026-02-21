sábado 21 febrero 2026
Mantiene Laboratorio Farmacéutico Oriente producción de medicamentos vitales

En el Laboratorio Farmacéutico Oriente se producen concentrados de hemodiálisis, cloruro de sodio, dextrosa, metronidazol y agua para inyección para las provincias del Centro y el Oriente del país

Autor: Luis Alberto Portuondo

Santiago de Cuba. – El Laboratorio Farmacéutico Oriente (LBF) garantiza la producción ininterrumpida de los concentrados de hemodiálisis, que suple la demanda de las provincias ubicadas entre Ciego de Ávila y Guantánamo.

Se trata de un elemento imprescindibles para el tratamiento de los pacientes nefróticos, y en ese sentido el país ha asegurado la materia prima y el combustible necesarios para su fabricación y distribución, destaca Jorge Oreste Fernández Batista, director general de esta empresa, perteneciente al Grupo BioCubaFarma.

La entidad, que está enfocada en convertirse en una empresa de alta tecnología, produce para el Sistema Nacional de Salud sueros parenterales de gran volumen, como el cloruro de sodio de 500 mililitros, dextrosa, metronidazol y agua para inyección.

«En medio del recrudecimiento del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, ello implica un uso eficiente de los recursos con los que contamos, de los que no pocos son importados», precisa Fernández Batista.

En el Laboratorio se han ajustado los horarios en función de un mejor aprovechamiento de la jornada laboral, dado que un porcentaje significativo reside lejos de la sede. El bloqueo «nos limita en el financiamiento para adquirir las materias primas e insumos vitales para elaborar las sales de rehidratación oral, los sueros parenterales y los complejos vitamínicos como el Nutriforte, utilizados para tratar las arbovirosis», acota el directivo de LBF, donde también se han concebido proyectos para el necesario uso de las fuentes renovables de energía.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
