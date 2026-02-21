sábado 21 febrero 2026
Canciller cubano dialogó en París con el Director General de la Unesco

Rodríguez Parrilla agradeció el apoyo de la organización en sus áreas de competencia, como la educación, la ciencia y la cultura, sectores todos golpeados por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la nación antillana

El miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, fue recibido este viernes en París por el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, encuentro en el que abordaron temas como el impacto del bloqueo estadounidense a la Isla.

En la sede del ente multilateral, Rodríguez Parrilla agradeció el apoyo de la organización en sus áreas de competencia, como la educación, la ciencia y la cultura, sectores todos golpeados por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la nación antillana desde hace más de 60 años, una política recrudecida por la nueva administración de la Casa Blanca.

El Canciller resaltó el acompañamiento de la Unesco en la identificación de recursos y la movilización de fondos para hacer frente al cerco estadounidense.

Asimismo, calificó de provechosa la reunión con El-Enany, quien esta semana había recibido a la embajadora de la Mayor de las Antillas, María del Carmen Herrera, encuentro en el que la diplomática le expuso las consecuencias del reciente recrudecimiento del bloqueo.

El 29 de enero una Orden Ejecutiva de la Presidencia decretó que Cuba representa una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y advirtió con la imposición de aranceles a los países que le suministren o vendan petróleo, una postura denunciada por la Isla como contraria al Derecho Internacional y la soberanía de las naciones.

Rodríguez Parrilla reafirmó, en su reunión con el Director General de la Unesco, la voluntad del país caribeño de continuar fortaleciendo los vínculos con la organización.

