Mantener servicios vitales a la población: Premisa en Songo-La Maya ante el actual déficit de combustibles

Ante la compleja situación que atraviesa el país, con la baja disponibilidad de combustibles, se impone la necesidad de aplicar medidas excepcionales en cada territorio. Las diferentes entidades prestadoras de servicios en Songo-La Maya adaptan su funcionamiento a las actuales circunstancias.

Se ha decidido que los trabajadores que residan en zonas distantes a su centro laboral se les indique trabajo a distancia, teletrabajo o sean reubicados en otras actividades en sus comunidades, según las características de su profesión. Las jornadas laborales en entidades administrativas se concentrarán de lunes a jueves cada semana y se modifican horarios para un menor consumo energético.

La distribución de los combustibles disponibles en el territorio se hará con estricto control desde el gobierno local, priorizando la producción y distribución de alimentos, salud pública, necrología, defensa, servicio eléctrico, construcción de viviendas, abasto de agua y otros puntos vitales.

Según información publicada por el Consejo de la Administración en su página oficial en Facebook en el transporte de pasajeros, desde la UBT del municipio se mantendrán las primeras y últimas salidas de las rutas La Maya–Santiago, El Manguito–Songo, Los Reynaldo-La Maya y el traslado de los trabajadores del Hospital Provincial Psiquiátrico Gustavo Machín. El servicio funerario para el traslado a sepelios se prioriza también desde el sector.

La Dirección General de Educación desconcentra los 4 centros internos durante el mes de febrero, ubicando su matrícula en instituciones educativas de las zonas de residencia de los alumnos. Desde la escuela especial interna Antonio Torres del Consejo Popular Sabanilla, se reubicarán los estudiantes en escuelas especiales externas o en primarias, con el reforzamiento de la atención de los especialistas con actividades compensatorias.

Se reorientan los estudiantes viajeros de Secundaria Básica, Preuniversitario y Enseñanza Técnica Profesional en instituciones externas del propio nivel educativo, donde recibirán las clases con los docentes de su nivel educativo reubicados también. Se mantienen abiertos el círculo infantil, el seminternado José Martí, así como las Secundarias Básicas, el Preuniversitario y otros centros, con la flexibilidad que el momento amerita.

En cuanto a las matrículas de los alumnos de centros escolares provinciales, las instituciones educativas de los diferentes consejos populares la asumirán. Las escuelas pedagógicas tendrán a los estudiantes de 4to año en prácticas laborales desde el pasado 9 de febrero hasta el 6 de junio, 2do y 3ro también estarán de prácticas laborales reorientadas en febrero. Los de 1er año durante cuatro semanas se vincularán a esta misma actividad con las guías de estudios correspondientes. Todos serán ubicados en instituciones cerca de su lugar de residencia.

Desde el sector de la salud también se implementan medidas de contingencia, siempre bajo el principio de preservar los servicios básicos de atención a la población. Según información oficial publicada en sus plataformas digitales se le prestará prioridad al Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) y ninguna acción relacionada con este se detiene.

Como parte del Programa de Medicina Familiar, la totalidad de los consultorios permanecerán abiertos y se mantienen en todas las áreas de salud los médicos y las enfermeras de la familia laborando en la atención a los pacientes. Las farmacias comunitarias se mantienen prestando servicios con los medicamentos que hayan en existencia.

Garantizada está, como en cualquier eventualidad, la atención al paciente urgente y emergente. El programa de donaciones de sangre es algo que hay que priorizar y, aún con limitaciones de transporte, los bancos de sangre estarán disponibles para los brazos solidarios.

Los 13 pacientes que reciben hemodiálisis en Songo La Maya serán hospitalizados para que no tengan interrupción en el vital tratamiento, pues no hay disponibilidad diaria de combustible para que Cubataxi asuma sus traslados desde y hacia sus hogares.