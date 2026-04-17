En San Luis, la memoria encendió la Plaza

La Plaza Roja de San Luis no fue un simple espacio de tránsito, sino el corazón palpitante de la memoria colectiva.

Una vez más en el municipio, se fundieron las manos curtidas de los campesinos, el uniforme impecable de los combatientes revolucionarios, la energía inquieta de los estudiantes y el sudor honesto de los trabajadores.

Junto a las autoridades del Partido y el Gobierno, la multitud se hizo una sola voz para honrar un triple tributo: el Día del Miliciano, los 65 años de la proclamación del Carácter Socialista de la Revolución y el Día del Trabajador del Partido.

El acto tuvo la textura de lo emotivo sin caer en lo nostálgico; fue más bien una reafirmación luminosa del precio que costó la soberanía.

Se evocó la estatura de hombres y mujeres que que sostienen la Patria desde el surco y la trinchera.

En ese contexto de respeto profundo, la entrega del carné que acredita la militancia partidista a nuevos sanluiseros se sintió como la transmisión de un testamento vivo, el reconocimiento a una vanguardia que debe guiar con el ejemplo en los procesos que el pueblo lidera a diario.

Uno de los gestos de profunda sensibilidad en el encuentro fue el agasajo de los pioneros a los veteranos combatientes.

Fue la imagen exacta del relevo: la flor blanca de la niñez frente al acero templado de quienes defendieron la obra.

Los artistas, fieles cronistas del alma popular, regaron la plaza con muestras de talento que aliviaron la solemnidad, mientras Eyder Luis Hernández Borrero, Primer Secretario del Partido en el municipio, patentizaba lo que todos sentían en el pecho.

En San Luis hubo un pacto renovado. Quedó claro que defender la Patria no es un eslogan en una pancarta, sino el latido mismo de un pueblo que, desde su plaza roja, jura seguir en pie.