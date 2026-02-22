martes 24 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

La Biblioteca de San Luis es orgullo de su pueblo

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

San Luis.— Una de las instituciones que prestigian la cultura sanluisera es la Biblioteca municipal Arturo Vásquez Matalobos. Desde 4 salas, se preserva un vasto patrimonio bibliográfico. Suman más de 24 mil los  libros que desde diversos géneros están al alcance de todos los públicos.

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, agradecen la existencia de este lugar distinguido de San Luis,  a él se acude en busca de información y conocimiento.

El gusto por la lectura se incentiva también en comunidades, centros laborales, hogares de ancianos, estructuras campesinas y escuelas. Las especialistas, jóvenes en mayoría, realizan en esos espacios actividades de promoción.

En la Biblioteca permanecen las puertas abiertas al conocimiento, a la cultura, a la  existencia. A ella  se acude  para recorrer el mundo. No es casual que varias generaciones de sanluiseros hayan conformado su pensamiento, su personalidad, en el recinto.

Por eso, niños, adolescentes, jóvenes y adultos agradecen la existencia de su Biblioteca municipal. Desde allí se incentiva el gusto por la lectura, se atesoran libros que cuentan historias que recuerdan de dónde venimos y  alumbran el futuro.

Razones por las que la Biblioteca Arturo Vásquez Matalobos de San Luis es orgullo de su pueblo.

Destacadas
Recibió Etecsa Santiago de Cuba bandera de Proeza Laboral
Cruz Roja cubana apoya recuperación en comunidad de Aguacate (+Video)
Avanzan labores de recuperación en el litoral santiaguero (+Video)
Anuncian festival Santiago creativo 4.0 (+Video)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios