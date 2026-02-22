La Biblioteca de San Luis es orgullo de su pueblo

San Luis.— Una de las instituciones que prestigian la cultura sanluisera es la Biblioteca municipal Arturo Vásquez Matalobos. Desde 4 salas, se preserva un vasto patrimonio bibliográfico. Suman más de 24 mil los libros que desde diversos géneros están al alcance de todos los públicos.

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, agradecen la existencia de este lugar distinguido de San Luis, a él se acude en busca de información y conocimiento.

El gusto por la lectura se incentiva también en comunidades, centros laborales, hogares de ancianos, estructuras campesinas y escuelas. Las especialistas, jóvenes en mayoría, realizan en esos espacios actividades de promoción.

En la Biblioteca permanecen las puertas abiertas al conocimiento, a la cultura, a la existencia. A ella se acude para recorrer el mundo. No es casual que varias generaciones de sanluiseros hayan conformado su pensamiento, su personalidad, en el recinto.

Por eso, niños, adolescentes, jóvenes y adultos agradecen la existencia de su Biblioteca municipal. Desde allí se incentiva el gusto por la lectura, se atesoran libros que cuentan historias que recuerdan de dónde venimos y alumbran el futuro.

Razones por las que la Biblioteca Arturo Vásquez Matalobos de San Luis es orgullo de su pueblo.