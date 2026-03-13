viernes 13 marzo 2026
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En los próximos días serán liberadas 51 personas sancionadas a privación de libertad

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad, el Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión.

Desde el año 2010 el gobierno cubano ha beneficiado con indultos a 9 905 reclusos, mientras, en los últimos tres años, como parte de la práctica cubana y al amparo de lo dispuesto en nuestra legislación, otras 10 mil personas sancionadas a privación de libertad fueron excarceladas por diferentes beneficios.

Esta decisión soberana constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y ha caracterizado la trayectoria humanitaria de la Revolución, que esta vez coincide con la proximidad de las celebraciones religiosas de la Semana Santa.

La Habana, 12 de marzo de 2026

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Comentarios
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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