Cuba recalca que no es una amenaza para Estados Unidos

La Habana.—El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recalcó en la red social X que Cuba no representa amenaza alguna para Estados Unidos ni ningún otro país.

«Nuestra política exterior es pacífica, solidaria y comprometida con la paz, la amistad y la cooperación. Es respetuosa del Derecho Internacional y la Carta de la ONU», escribió.

De igual forma agregó que Cuba no agrede, ni amenaza a otros Estados, así como no interfiere en sus asuntos internos.

«Es inconcebible que la mayor y más agresiva potencia económica, militar y tecnológica del mundo pueda usar el pretexto calumnioso de afirmar sentirse amenazada por una nación de las dimensiones de Cuba», agregó.