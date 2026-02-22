domingo 22 febrero 2026
Cuba recalca que no es una amenaza para Estados Unidos

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
La Habana.—El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recalcó en la red social X que Cuba no representa amenaza alguna para Estados Unidos ni ningún otro país.

«Nuestra política exterior es pacífica, solidaria y comprometida con la paz, la amistad y la cooperación. Es respetuosa del Derecho Internacional y la Carta de la ONU», escribió.

De igual forma agregó que Cuba no agrede, ni amenaza a otros Estados, así como no interfiere en sus asuntos internos.

«Es inconcebible que la mayor y más agresiva potencia económica, militar y tecnológica del mundo pueda usar el pretexto calumnioso de afirmar sentirse amenazada por una nación de las dimensiones de Cuba», agregó.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
