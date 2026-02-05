jueves 05 febrero 2026
Cuba y Vietnam firman contrato de transferencia tecnológica para las etapas finales de producción de la vacuna VA-MENGOC-BC

Calificado como un hito de cooperación científica, la firma del contrato de transferencia tecnológica para las etapas finales de producción de la vacuna VA-MENGOC-BC, entre el Instituto Finlay de Vacunas, de Cuba y Vabiotech, de Vietnam, se realizó hoy en la nación asiática

En un hecho que consolida dos décadas de fraterna cooperación, el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) de Cuba y la empresa vietnamita de vacunas y productos biológicos Vabiotech firmaron ayer el contrato de transferencia tecnológica para las etapas finales de producción de la vacuna VA-MENGOC-BC.

Según informó el director del IFV, Yury Valdés Balbín, en su cuenta en Facebook, este acuerdo, calificado como el reto técnico más importante y complejo asumido conjuntamente, materializa el poder transformador de la ciencia cuando se construye en solidaridad entre naciones.

Afirmó que, solo las capacidades científico-tecnológicas compartidas y la confianza mutua forjada durante más de 20 años de trabajo fructífero hicieron posible este hito. La firma es una demostración palpable de que existe un camino alternativo al de la fuerza, los bloqueos económicos y las guerras que pretenden imponer las potencias hegemónicas.

Valdés Balbín afirmó que, para Cuba, este logro reafirma a la ciencia como el escudo más eficaz frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, a la vez que proyecta una innovación nacional que es capaz de vencer barreras globales y establecer alianzas basadas en el respeto.

Para Vietnam, el acuerdo fortalece su autosuficiencia en salud pública, impulsa el desarrollo de su industria biotecnológica nacional, genera empleo de alta calificación y promueve una prosperidad alineada con su visión de desarrollo independiente y soberano. 

