Organizaciones italianas unen sus fuerzas en la solidaridad con Cuba

Decenas de organizaciones políticas, sociales, sindicales y juveniles de Italia firmaron en esta capital, durante una Asamblea Nacional de Solidaridad con Cuba, un histórico pacto de unidad en la lucha que hoy se libra en defensa de ese país.

En el evento, efectuado la víspera en el Centro Cultural Nuovo Cinema Aquila, del barrio romano de Pigneto, convergieron representantes de agrupaciones progresistas, procedentes de toda la península italiana, quienes acudieron al llamado de crear un frente común en apoyo a la isla, ante las crecientes amenazas imperialistas de Estados Unidos

La cita tuvo como tema “Cuba por la paz: Contra la agresión militar y el bloqueo estadounidense”, y en su convocatoria se señaló que, tras las masivas movilizaciones nacionales en apoyo a ese país, efectuadas en toda Italia el 11 de abril y el 28 de mayo últimos, se evidenció la importancia de coordinar los esfuerzos en torno a esa causa común.

En la asamblea que sesionó este 7 de junio, participaron el embajador cubano en Italia, Jorge Luis Cepero, y el consejero para Asuntos Políticos, Damián Delgado, quienes agradecieron en nombre de su pueblo “tantas expresiones de solidaridad, tanto acompañamiento”, según expresó el jefe de esa misión diplomática.

Cepero señaló que “Cuba vive bajo una amenaza de agresión militar estadounidense, y bajo un bloqueo recrudecido por parte del gobierno de ese país, de carácter genocida, que impide el acceso de combustible, a lo que se suman otras muchas medidas de carácter económico, comercial y financiero.

El embajador enfatizó que “Cuba es un país de paz, nosotros queremos la paz y defendemos la paz” y no es una amenaza para ninguna nación, pero “si la amenaza de agresión militar de Estados Unidos llega a ejecutarse, “nosotros, los cubanos, ejerceremos la legítima defensa basada en el derecho internacional”.

“La determinación del pueblo cubano de resistir es hoy más fuerte que nunca, porque no solo se trata de defender el derecho a ejercer la libre determinación, sino porque nosotros entendemos que resistimos por la Patria, porque lo que está en juego es la Patria”, aseveró.

“Y resistimos también gracias a ustedes, por la solidaridad internacional, porque sabemos que Cuba no está sola”, añadió.

En sus intervenciones los participantes, incluidos directivos de asociaciones de cubanos residentes en Italia, reafirmaron su compromiso en el respaldo al país antillano, y patentizaron la decisión de sumarse al pacto de unidad para la defensa del mismo.

Se expresa en ese documento la necesidad de una red de solidaridad y apoyo a Cuba, basada la lucha contra el bloqueo, la denuncia al genocidio que comete Estados Unidos contra ese pueblo, y la defensa del derecho internacional ante acciones del gobierno norteamericano que representan una violación clara y sistemática del mismo.

“Ante tanta injusticia no podemos permanecer indiferentes” y, al firmar esta plataforma, “nos comprometemos a coordinar nuestras fuerzas” en la solidaridad, dispuestos a “una movilización inmediata “en caso de cualquier tipo de ataque, provocación o intento de desestabilización, en defensa de la independencia de Cuba”, agrega el texto.