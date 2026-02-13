Critican a Israel por lento ritmo de evacuación de pacientes de Gaza

Ramala, 13 feb.— La ONG Save the Children criticó hoy a Israel por el lento ritmo de evacuación de los heridos y enfermos de la Franja de Gaza, que vive una severa crisis humanitaria tras la guerra iniciada en octubre de 2023.

El ritmo actual de evacuación significa que se necesitarían 4,5 años para permitir la salida de unas 20 mil personas que requieren tratamiento en el exterior, incluidos cuatro mil menores, advirtió la organización en un comunicado.

Al respecto, detalló que apenas 12 pacientes abandonaron la Franja cada día hacia Egipto desde la reapertura este mes del cruce fronterizo de Rafah, cerrado por el Ejército israelí desde mayo de 2024.

Sin embargo, agregó, los acuerdos alcanzados sobre el funcionamiento del paso dieron luz verde a la salida de 50 gazatíes cada 24 horas.

Save the Children destacó datos del Ministerio de Salud de la Franja, según los cuales, al menos mil 268 pacientes en el territorio murieron en los últimos dos años mientras esperaban salir para recibir tratamiento médico urgente.

Miles de personas en Gaza se enfrentan a una lenta sentencia de muerte, afirmó Shurouq, director multimedia en esa región del organismo.

Las autoridades israelíes no cumplieron con sus compromisos. Trágicamente, un niño ya murió, denunció.

“Para quienes están en las listas de espera, el proceso parece aleatorio y poco claro. El pueblo de Gaza está cansado de las promesas vacías disfrazadas de progreso por parte de las autoridades israelíes”, afirmó.