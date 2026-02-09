En Guamá, Destacamentos Mirando al Mar en vigilia contra las drogas

Los destacamentos mirando al mar, fuerza de cederista que contribuyen a vigilar la costa en el santiaguero municipio de Guamá para evitar que penetren los recalos de drogas, así como las salidas ilegales a través de estas aguas marítimas, también ayudan a la formación de una conciencia colectiva en sus comunidades que permita elevar la cultura de enfrentamiento y denuncia a estos fenómenos que afectan la sociedad.

Los que se encuentran ubicados en Aserradero y Tabacal han realizado actividades de impacto en niños y adolescentes de ambas zonas recientemente; así como la creación de círculos de interés, que afianzan el rechazo que debe hacerse al consumo de las drogas.

El ideológico de los CDR en Guamá Javier Del Toro Estévez al respecto señaló que esa fuerza de colaboradores resulta necesaria e imprescindible en las circunstancias en que se mueven los narcotraficantes en aguas del Caribe.

Fuerzas del Ministerio del Interior como guardas fronteras, mantienen una comunicación permanente con los pescadores y miembros de los destacamentos mirando al mar a fin de evitar al precio que sea necesario, ocurran hechos de esta naturaleza.

La costa del municipio santiaguero de Guamá ha sido objetivo de bombardeos de drogas cuando lanchas piratas las arrojan ante la presencia de los guardacostas.