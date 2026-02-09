lunes 09 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

En Guamá, Destacamentos Mirando al Mar en vigilia contra las drogas

Picture of Radio Coral
Radio Coral

Los destacamentos mirando al mar, fuerza de cederista que contribuyen a vigilar la costa en el santiaguero municipio de Guamá para evitar que penetren los recalos de drogas, así como las salidas ilegales a través de estas aguas marítimas, también ayudan a la formación de una conciencia colectiva en sus comunidades que permita elevar la cultura de enfrentamiento y denuncia a estos fenómenos que afectan la sociedad.

Los que se encuentran ubicados en Aserradero y Tabacal han realizado actividades de impacto en niños y adolescentes de ambas zonas recientemente; así como la creación de círculos de interés, que afianzan el rechazo que debe hacerse al consumo de las drogas.

El ideológico de los CDR en Guamá Javier Del Toro Estévez al respecto señaló que esa fuerza de colaboradores resulta necesaria e imprescindible en las circunstancias en que se mueven los narcotraficantes en aguas del Caribe.

Fuerzas del Ministerio del Interior como guardas fronteras, mantienen una comunicación permanente con los pescadores y miembros de los destacamentos mirando al mar a fin de evitar al precio que sea necesario, ocurran hechos de esta naturaleza.

La costa del municipio santiaguero de Guamá ha sido objetivo de bombardeos de drogas cuando lanchas piratas las arrojan ante la presencia de los guardacostas.

Destacadas
En Guamá, Destacamentos Mirando al Mar en vigilia contra las drogas
Reportan grandes afectaciones en plantaciones de cultivos varios del municipio Contramaestre(+Video)
Afectaciones al sector cafetalero en Santiago de Cuba por Melissa(+Video)
Encabezó Presidente reunión de chequeo semanal en La Habana
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios