lunes 09 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

La capital del Caribe tiende un puente hacia Colombia: 45° Edición de la Fiesta del Fuego, dedicado a su diversidad étnica y cultural (+Fotos)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información de la Casa del Caribe.

Bajo el ardiente sol caribeño, que tanto tiene de común entre La Habana y Cartagena, entre Santiago y Barranquilla, se ha encendido la primera antorcha de un encuentro que promete abrazar la esencia misma de un pueblo.

La edición 45 del Festival del Caribe, renombrado internacionalmente como el «Festival del Fuego», ha sido presentada en tierras colombianas con una dedicatoria que trasciende lo geográfico para anclarse en lo identitario: estará consagrada a la riquísima diversidad étnica y cultural de Colombia.

El anuncio, cargado de simbolismo, tuvo lugar en una jornada donde la diplomacia y la hermandad cultural compartieron protagonismo.

La presencia del Excmo. Sr. Carlos de Céspedes Piedra, Embajador de Cuba en Colombia, junto a la Senadora Gloria Flórez, Presidenta del Partido Colombia Humana, delineó un marco de respeto y compromiso institucional, subrayando la importancia de este diálogo entre naciones.

En representación de la Casa del Caribe, alma organizadora del festival, viajaron la MSc. Madelis Sorio Beatón, especialista en Relaciones Internacionales, y Gonzalo González, jefe del equipo de prensa.

Ellos fueron los portadores de la invitación y del espíritu de un evento que, del 3 al 9 de julio, convertirá a Santiago de Cuba una vez más en la plaza fija donde el Caribe se mira, se reconoce y se celebra.No fue un acto aislado, sino un reencuentro.

A su lado se sumaron amigos históricos de la solidaridad, representantes de la prensa colombiana y, lo más significativo, voceros de la cultura y las diferentes regiones de Colombia.

Esta convergencia anticipa lo que será el festival: un torrente de expresiones donde la cumbia, el vallenato, los ritmos afro-pacíficos, las tradiciones indígenas andinas y la herencia palenquera encontrarán su eco en los toques de santoría, la conga santiaguera y el son cubano.

La dedicatoria a Colombia no es un mero homenaje; es una declaración de principios. Es el reconocimiento de que la fuerza del Caribe reside en su mosaico de rostros, historias y sabores.

Al dedicar esta edición a la diversidad colombiana, el Festival del Fuego enciende una llama sobre la profunda interconexión de las diásporas africanas, la resistencia indígena y el mestizaje que define a la gran región.

Se anuncia no solo una semana de espectáculo, sino un espacio de reflexión, intercambio y reafirmación de las raíces que desafían fronteras.

Santiago de Cuba, capital caribeña por historia y fervor, se alista así para recibir en julio lo más auténtico del espíritu colombiano. Será un puente de música, danza, color y pensamiento, un «fuego» que no destruye, sino que purifica y une.

Un recordatorio de que, en este rincón del mundo, la cultura es el lenguaje común y la diversidad, su más poderosa y bella gramática.

La antorcha ya está encendida. El Caribe espera a Colombia.

Destacadas
La capital del Caribe tiende un puente hacia Colombia: 45° Edición de la Fiesta del Fuego, dedicado a su diversidad étnica y cultural (+Fotos)
Afectaciones al sector cafetalero en Santiago de Cuba por Melissa(+Video)
Encabezó Presidente reunión de chequeo semanal en La Habana
Voleibol: Cuba-Surinam hoy por séptimo lugar en sub-17 (f)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios