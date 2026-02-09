La capital del Caribe tiende un puente hacia Colombia: 45° Edición de la Fiesta del Fuego, dedicado a su diversidad étnica y cultural (+Fotos)

Con información de la Casa del Caribe.

Bajo el ardiente sol caribeño, que tanto tiene de común entre La Habana y Cartagena, entre Santiago y Barranquilla, se ha encendido la primera antorcha de un encuentro que promete abrazar la esencia misma de un pueblo.

La edición 45 del Festival del Caribe, renombrado internacionalmente como el «Festival del Fuego», ha sido presentada en tierras colombianas con una dedicatoria que trasciende lo geográfico para anclarse en lo identitario: estará consagrada a la riquísima diversidad étnica y cultural de Colombia.

El anuncio, cargado de simbolismo, tuvo lugar en una jornada donde la diplomacia y la hermandad cultural compartieron protagonismo.

La presencia del Excmo. Sr. Carlos de Céspedes Piedra, Embajador de Cuba en Colombia, junto a la Senadora Gloria Flórez, Presidenta del Partido Colombia Humana, delineó un marco de respeto y compromiso institucional, subrayando la importancia de este diálogo entre naciones.

En representación de la Casa del Caribe, alma organizadora del festival, viajaron la MSc. Madelis Sorio Beatón, especialista en Relaciones Internacionales, y Gonzalo González, jefe del equipo de prensa.

Ellos fueron los portadores de la invitación y del espíritu de un evento que, del 3 al 9 de julio, convertirá a Santiago de Cuba una vez más en la plaza fija donde el Caribe se mira, se reconoce y se celebra.No fue un acto aislado, sino un reencuentro.

A su lado se sumaron amigos históricos de la solidaridad, representantes de la prensa colombiana y, lo más significativo, voceros de la cultura y las diferentes regiones de Colombia.

Esta convergencia anticipa lo que será el festival: un torrente de expresiones donde la cumbia, el vallenato, los ritmos afro-pacíficos, las tradiciones indígenas andinas y la herencia palenquera encontrarán su eco en los toques de santoría, la conga santiaguera y el son cubano.

La dedicatoria a Colombia no es un mero homenaje; es una declaración de principios. Es el reconocimiento de que la fuerza del Caribe reside en su mosaico de rostros, historias y sabores.

Al dedicar esta edición a la diversidad colombiana, el Festival del Fuego enciende una llama sobre la profunda interconexión de las diásporas africanas, la resistencia indígena y el mestizaje que define a la gran región.

Se anuncia no solo una semana de espectáculo, sino un espacio de reflexión, intercambio y reafirmación de las raíces que desafían fronteras.

Santiago de Cuba, capital caribeña por historia y fervor, se alista así para recibir en julio lo más auténtico del espíritu colombiano. Será un puente de música, danza, color y pensamiento, un «fuego» que no destruye, sino que purifica y une.

Un recordatorio de que, en este rincón del mundo, la cultura es el lenguaje común y la diversidad, su más poderosa y bella gramática.

La antorcha ya está encendida. El Caribe espera a Colombia.