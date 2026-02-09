lunes 09 febrero 2026
Promueven siembra de vegetales y hortalizas en unidad agrícola sanluisera

San Luis, Santiago de Cuba.— La Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Rafael Hernández de Dos Caminos- a unos 10 kilómetros de esta cabecera por la Autopista Nacional- se destaca entre sus similares del municipio, por ser puntera en la producción de hortalizas y vegetales.

Aunque el pasado año la sequía, las abundantes lluvias y el paso del Huracán Melissa hicieron sus estragos en los cultivos, actualmente, los campesinos de la base productiva trabajan en la recuperación.

Adrián Domínguez Guerra, es abanderado en la producción de esos cultivos. Explica que sembró lechuga y trabaja para lograr el cultivo de remolacha, y destaca que las hortalizas y vegetales, demandan mucho esfuerzo, dedicación y tratamientos biológicos.

Este programa demanda también permanencia y sistematicidad, dar continuidad a la recuperación de lo dañado por el tiempo y los fenómenos meteorológicos, buscar las mejores formas de gestión en aras de buscar rendimientos superiores y continuar empleando todo lo que la ciencia propone en materia de agroecología, para tener más alimentos y que estos sean cada vez más sanos, nos dice desde su experiencia Adrián Domínguez Guerra, usufructuario integrado a la nómina de la Cooperativa de Créditos y Servicios Rafael Hernández quien gusta de sembrar y comercializar estos cultivos.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
