Promueven siembra de vegetales y hortalizas en unidad agrícola sanluisera

San Luis, Santiago de Cuba.— La Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Rafael Hernández de Dos Caminos- a unos 10 kilómetros de esta cabecera por la Autopista Nacional- se destaca entre sus similares del municipio, por ser puntera en la producción de hortalizas y vegetales.

Aunque el pasado año la sequía, las abundantes lluvias y el paso del Huracán Melissa hicieron sus estragos en los cultivos, actualmente, los campesinos de la base productiva trabajan en la recuperación.

Adrián Domínguez Guerra, es abanderado en la producción de esos cultivos. Explica que sembró lechuga y trabaja para lograr el cultivo de remolacha, y destaca que las hortalizas y vegetales, demandan mucho esfuerzo, dedicación y tratamientos biológicos.

Este programa demanda también permanencia y sistematicidad, dar continuidad a la recuperación de lo dañado por el tiempo y los fenómenos meteorológicos, buscar las mejores formas de gestión en aras de buscar rendimientos superiores y continuar empleando todo lo que la ciencia propone en materia de agroecología, para tener más alimentos y que estos sean cada vez más sanos, nos dice desde su experiencia Adrián Domínguez Guerra, usufructuario integrado a la nómina de la Cooperativa de Créditos y Servicios Rafael Hernández quien gusta de sembrar y comercializar estos cultivos.