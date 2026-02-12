Elegidos miembros para Consejo de Paz y Seguridad de Unión Africana

Addis Abeba, 12 feb.— La 48 Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA) cumple hoy su última jornada de trabajo y, entre sus decisiones, eligió los miembros para el órgano de Paz y Seguridad en el periodo 2026-2028.

Benin, Gabón, Lesoto, Marruecos, Somalia y Sudáfrica son los nuevos designados, mientras que Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Uganda mantuvieron su posición dentro de ese Comité. La aprobación final tendrá lugar en la 39 Asamblea de la UA prevista los días 14 y 15 del presente mes.

El Consejo de Paz y Seguridad es el principal órgano de decisión de la organización continental para la prevención, gestión y solución de conflictos. Supervisa las operaciones de apoyo a la paz, impone sanciones cuando es necesario y coordina las respuestas colectivas a las crisis en todo el continente.

La víspera, al inaugurar la sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo, el presidente de la Comisión UA, Mahmoud Ali Youssouf, reconoció los retrocesos en materia de justicia, seguridad y estabilidad política en el continente, así como los avances en otros temas.

Youssouf expresó su preocupación por las crisis de seguridad y los conflictos en el continente. “Se han producido retrocesos y el progreso es mínimo. Las mediaciones y los buenos oficios tardan en dar resultados”, subrayó

Al respecto, declaró que el Consejo de Paz y Seguridad de la UA es receptivo en cuanto a la situación y trabaja activamente para solucionarlos. Sin embargo, recalcó, no han avanzado mucho al mencionar los gobiernos institucionales en Madagascar y Guinea Bissau en 2025.

Sobre estos últimos, dijo que la Comisión se esfuerza por apoyar a ambos países en su proceso de transición. Otro asunto preocupante, continúo el líder africano, es el terrorismo en el Sahel.

Por otra parte, definió el desarrollo y la integración como otra tarea importante, cuyo progreso no es lento, gracias a los mecanismos activos que trabajan en armonía con los Estados miembros. Más que nunca, el continente necesita capitalizar estos instrumentos para impulsar el desarrollo y la integración, aseveró.