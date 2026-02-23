Ecos de Cumbre IA en India

Nueva Delhi, 23 feb.— El primer ministro Narendra Modi afirmó hoy que la histórica Cumbre de Inteligencia Artificial (IA), celebrada aquí la semana pasada fue testigo de una amplia apreciación global por las capacidades de la nación surasiática.

En una publicación en X, el jefe de Gobierno indio señaló que ese impacto refleja cómo la mentalidad de futuro de la juventud del país en el campo de la tecnología puede beneficiar enormemente a la humanidad.

En ese contexto, durante la magna cita, a la cual asistieron una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, al menos 60 delegaciones ministeriales y ceos de reconocidas compañías tecnológicas, India, entre varios proyectos, presentó un Informe de Políticas y un Kit de Herramientas para Desarrolladores sobre tecnologías de voz.

Dicha iniciativa aúna investigación, experiencia técnica y colaboración en el ecosistema para impulsar tecnologías de voz responsables en India, las cuales, en un país con una gran diversidad lingüística, reducen las barreras al acceso digital mediante aplicaciones basadas en el habla.

Por otra parte, la Cumbre concluyó con la adopción de la Declaración de Nueva Delhi que, al decir de las autoridades, marca un hito significativo en la cooperación global en materia de inteligencia artificial.

La Declaración fue respaldada por 89 países y organizaciones internacionales, lo que refleja un amplio consenso mundial sobre el aprovechamiento de la IA para el crecimiento económico y el bien común, significó el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información.

El evento, al cual asistió Cuba con una delegación encabezada por la ministra de Comunicaciones Mayra Arevich, resultó en debates y análisis para hacer más asequible la tecnología para los países del Sur Global.

De los análisis se elaboró el referido texto que hace hincapié en fortalecer la cooperación internacional y la participación de múltiples partes interesadas, respetar la soberanía nacional e impulsar la IA mediante marcos accesibles, colaborativos, confiables, resilientes y eficientes.

El documento se estructuró en torno a los pilares clave de la democratización los recursos de IA, el crecimiento económico y bienestar social, una IA segura y fiable, para la ciencia, así como el acceso para el empoderamiento social, el desarrollo del capital humano y sistemas resilientes, eficientes e innovadores.

Durante, el evento se presentó una serie de iniciativas globales voluntarias y colaborativas, como la carta para la difusión democrática, los fondos comunes de confianza e impacto global y la red internacional para instituciones científicas.

Asimismo, la plataforma para el empoderamiento social, el manual de desarrollo de la fuerza laboral y principios de recalificación, además de los principios rectores sobre una IA resiliente y eficiente.

Al aprobar la declaración, los firmantes, incluido Cuba, se comprometieron a impulsar las prioridades globales compartidas en la gobernanza de la inteligencia artificial, promover marcos voluntarios y no vinculantes y traducir la visión en acción mediante la colaboración continua.

Por lo que, se espera que la Cumbre impulse alianzas internacionales a largo plazo y posicione la IA como un motor clave del crecimiento económico.