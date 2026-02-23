Cuba en la súper ronda del Panamericano de softbol

Montería.- La selección masculina de softbol de Cuba sigue su paso tranquilo por el XIII Campeonato Panamericano que se celebra en esta ciudad, tras propinarle un juego de cero hit cero carreras a Puerto Rico, y de esta forma avanzar a la súper ronda, a falta de una jornada en la etapa clasificatoria.

El triunfo de 8-0, en 6 entradas, lo selló el 4to bate Miguel Savigne, al despachar su segundo cuadrangular del desafío, este con dos corredores en circulación. En total el indómito bateó de 4-3 y remolcó seis.

Otra vez acaparó titulares el estelar lanzador Alain Román, quien se anotó su tercer éxito del certamen. El avileño retiró a los 12 bateadores boricuas que enfrentó, 10 de ellos por la vía de los strikes.

Ya con el juego abierto, Leonardo Cárdenas director de la escuadra cubana, le dio descanso a Alain y colocó al zurdo Rafael Guerra, quien se encargó de dejar sin imparables y anotaciones a los boricuas. El holguinero se volvió a presentar con una buena velocidad, pero regaló tres bases por bolas en par de inning y propinó un ponche.

El estratega cubano está satisfecho con el accionar del conjunto hasta lo que va del Panamericano, en el cual han logrado tres victorias por la vía del nocaut, aunque los rivales no son los de más nivel.

“La actuación hasta el momento ha sido perfecta, pero recuerden que llevábamos casi dos años sin efectuar un partido internacional, esto nos ha servido para que los muchachos recuperaran la confianza y demuestren que pueden competir a este nivel. Mañana saldremos con todo ante Argentina, para ver si nos quitamos la “espina” de los últimos eventos en los que hemos estado cerca de derrotarlos y al final nos ha vencido”.

El torpedero Luis R. Domínguez tuvo tarde perfecta, de 2-2, con una base por bolas. Desde el año 2017, cuando comenzó a integrar los equipos Cuba, se ha destacado por su seguridad a la defensa. “Estamos muy unidos, todos estamos haciendo el trabajo que nos toca para ayudar a la selección que es lo fundamental. En cuanto a mí casi no he tenido lances hasta el momento, pero estoy preparado para cuando haga falta hacerlo bien”.

Con tres triunfos sin derrotas, los cubanos enfrentarán a Argentina este lunes en el cierre de la fase clasificatoria. El ganador avanzaría con 2-0 a la súper ronda, mientras el perdedor llegará a esa instancia con balance de 1-1.

Desde el Mundial de Praga, celebrado en el 2019, los nuestros se han enfrentado cinco veces a los gauchos en eventos oficiales, y siempre el éxito ha favorecido a los sudamericanos.