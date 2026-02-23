Colectivos santiagueros en jornada de trabajo voluntario

Texto y Fotos Betty Beatón Ruiz

Este fin de semana afiliados a los 15 sindicatos en la provincia de Santiago de Cuba se sumaron a acciones de higienización de los centros laborales en respuesta a la convocatoria hecha por la organización proletaria en el país.

En el hospital provincial Saturnino Lora las tareas se concentraron en la higienización y el acomodo de salas y otras áreas. Foto Cortesía CTC

Atemperando su quehacer a las circunstancias que vive el país, con severa escasez de combustible, y ante la imposibilidad de movilizar a los trabajadores rumbo a zonas agrícolas, las acciones se concentran en la limpieza y otras tareas dentro de los propios colectivos.

Sobresale lo materializado hoy en el hospital provincial Saturnino Lora, instalación de salud inmersa en un proceso inversionista que da vitalidad y confort a salas de ingresos y otros locales de prestación de servicios.

Ello deviene antesala de la celebración que tendrá lugar este lunes, en el hospital oncológico Conrado Benítez, en la ciudad santiaguera, sede del acto nacional por los 54 años de creado el sindicato de trabajadores de la salud.

El trabajo voluntario de este sábado puso énfasis en las labores de chapea, limpieza e higienizacion en los colectivos. Foto Cortesía CTC

Otro gremio que mostró destaque en esta jornada de aportes productivos voluntario fue hotelería y turismo, el de mejores resultados entre los de su tipo en el país y a la vanguardia dentro de los que conforman la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en esta suroriental provincia.

Entre los colectivos que se activaron para engalanar sus áreas estuvieron los de Emprestur y el hotel San Juan, ambos con un desempeño sobresaliente en la emulación del sector.