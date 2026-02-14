Desarrollan día territorial de la defensa en Songo-La Maya (+Fotos)

Fotos Corresponsalía Songo-La Maya

Bajo la premisa de que en Cuba la guerra es de todo el pueblo, cada hijo de esta isla debe saber cuál es la misión que le toca en la preservación de la soberanía nacional. Esta semana la comunidad de Sabanilla fue sede de las actividades por el día territorial de la defensa en Songo-La Maya.

El jefe de la zona informó al Presidente y la Vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal la composición de la zona y las misiones a cumplir en un escenario de guerra. Los diferentes grupos y subgrupos desarrollaron acciones demostrativas sobre cómo actuar en un posible escenario de guerra.

Se hicieron ejercicios prácticos de enfrentamiento a una agresión armada por parte del enemigo y la protección de la población ante un ataque aéreo. Demostraciones de los diferentes tipos de armamentos y otras habilidades de ingeniería militar también tuvieron lugar durante la jornada.

La inmediata respuesta del sector de la salud se evidenció durante la evacuación y recepción de los heridos en el hospital de campaña y se comprobaron los planes diseñados para mantener la vitalidad de diferentes servicios básicos para la zona de defensa.

La producción y elaboración de alimentos en situación de contingencia también fue evaluado en la Tierra del León de Oriente. La dirección del Consejo de Defensa Municipal recorrió zonas agrícolas de la UBPC Sabanilla donde se labora en la preparación de tierra para la siembra de viandas.

En la clausura del día territorial de la defensa se evaluó el desempeño de los grupos y subgrupos en las diferentes misiones asignadas, ante una posible intervención militar enemiga.