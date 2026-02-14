Homenaje en San Luis al grupo Década en su aniversario 28 (+Fotos)

Este día, uno de los más especiales del segundo mes del año, un grupo orgullo de este pueblo cumple 28 años de creado. Durante casi tres décadas la agrupación que defiende la música de una década prodigiosa se ha mantenido en el gusto de muchos seguidores.

El grupo Década, con categoría nacional, es liderado por Manuel Gual Almeida, Instructor de música de la casa municipal de la cultura Manuel Armero Sánchez.

En el museo 29 de abril hubo homenaje a la agrupación. Estudiantes intercambiaron con sus miembros y conocieron lo importante que son la disciplina, la constancia, el estudio, cuando se quiere lograr un propósito.

Más de 50 canciones forman el repertorio defendido por cantantes y músicos de varias generaciones.

En todos prevalece el virtuosismo, ese que los mantiene en la preferencia del público local y de otras partes del país.

El

grupo Década de San Luis, cumple este 14 de febrero, 28 años de labor ininterrumpida, llevando alegrías y buena música al público que siempre agradece sus melodías.