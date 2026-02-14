sábado 14 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Homenaje en San Luis al grupo Década en su aniversario 28 (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Este día, uno de los más especiales del segundo mes del año, un grupo orgullo de este pueblo cumple 28 años de creado. Durante casi tres décadas la agrupación que defiende la música de una década prodigiosa se ha mantenido en el gusto de muchos seguidores.

El grupo Década, con categoría nacional, es liderado por Manuel Gual Almeida, Instructor de música de la casa municipal de la cultura Manuel Armero Sánchez.

En el museo 29 de abril hubo homenaje a la agrupación. Estudiantes intercambiaron con sus miembros y conocieron lo importante que son la disciplina, la constancia, el estudio, cuando se quiere lograr un propósito.

Más de 50 canciones forman el repertorio defendido por cantantes y músicos de varias generaciones.
En todos prevalece el virtuosismo, ese que los mantiene en la preferencia del público local y de otras partes del país.
El

grupo Década de San Luis, cumple este 14 de febrero, 28 años de labor ininterrumpida, llevando alegrías y buena música al público que siempre agradece sus melodías.

Destacadas
El primer eclipse solar del año engalanará la Antártida
Refuerzan medidas sanitarias en oriente cubano ante arbovirosis
Arriba a Santiago de Cuba donativo del Minfar
Impulsan recuperación en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios