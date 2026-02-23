Desactivan 90 por ciento de bloqueos tras operativo en México

Ciudad de México, 23 feb.— Las fuerzas del orden de México desactivaron el 90 por ciento de los bloqueos carreteros realizados por grupos criminales tras un operativo en el occidental estado de Jalisco, informó el Gabinete de Seguridad.

“Se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 hora local aproximadamente el 90 por ciento de los bloqueos (229) fueron desactivados, solo 23 bloqueos se encuentran activos y cuatro cierres parciales”, divulgó anoche el ente federal en un comunicado.

Ayer el Ejército llevó a cabo un operativo en Tapalpa, Jalisco, para capturar a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien resultó gravemente herido y falleció durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

La muerte del individuo, uno de los narcotraficantes más buscados por este país y Estados Unidos, desató una reacción del crimen organizado con bloqueos carreteros, incendio de vehículos, así como ataques a gasolineras y establecimientos en diversas regiones de la nación.

El Gabinete de Seguridad precisó la víspera que Jalisco concentró el mayor número de bloqueos con 65, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

Mientras, en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados.

El ente agregó que estos fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades locales.

Mencionó que el despliegue permanente y coordinado de efectivos permitió que la mayoría de los bloqueos hayan sido retirados, las vialidades principales liberadas y los puntos restantes se encuentren bajo control operativo, con trabajos ininterrumpidos para su liberación total.

El Gobierno, en coordinación con las administraciones estatales, continúa trabajando para restablecer la movilidad, preservar el orden y proteger a la población, apuntó al exhortar a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar únicamente los canales oficiales.

También ayer la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantenerse informada y en calma.

Algunos estados suspendieron total o parcialmente las clases y divulgaron medidas para reforzar la protección de la población, en tanto instituciones bancarias y de otra índole anunciaron el cierre de sucursales o módulos en algunas demarcaciones.

La caída de “El Mencho”, considerada el mayor golpe al narcotráfico durante la presente administración, se suma a otros aplaudidos resultados de la estrategia nacional en seguridad impulsada por el Gobierno encabezado por Sheinbaum.