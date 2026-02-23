Bajo efecto de fuerte tormenta invernal parte de EEUU

Washington, 23 feb.— Más de 40 millones de personas están hoy bajo los efectos de una fuerte tormenta invernal que golpea la costa este de Estados Unidos con intensas nevadas y vientos.

Desde la tarde del domingo las condiciones del tiempo comenzaron a deteriorarse y de acuerdo con los pronósticos meteorológicos será la mayor tormenta invernal en casi una década, con la posibilidad de acumular entre 30 y 60 centímetros de nieve.

Más de tres mil vuelos fueron cancelados en los principales aeropuertos de la ciudad de Nueva York, así como de Filadelfia y Boston, de acuerdo con datos divulgados la víspera.

Por ejemplo, American Airlines dijo en un comunicado que “los equipos de toda la aerolínea están trabajando las 24 horas y estarán listos para reanudar las operaciones en los aeropuertos afectados el martes 24 de febrero tan pronto como las condiciones permitan hacerlo de manera segura”. Sin embargo, las anulaciones y demoras podrían extenderse hasta el miércoles.

Para este lunes se prevén ráfagas de viento y nieve de hasta tres pulgadas por hora, amenazando con cortes del servicio eléctrico e inundaciones costeras desde Delaware y Maryland hasta Nueva York y Boston, apuntaron los meteorólogos.

Los expertos del tiempo describieron esta esta tormenta como “un gran nordeste” que trae “vientos muy fuertes” y “condiciones de viaje peligrosas”. Gobernadores de varios estados declararon el estado de emergencia por el fenómeno.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, instó a los neoyorquinos a permanecer en sus casas y evitar circular por las carreteras mientras dure la tormenta.

Además, ordenó la cancelación de las clases, mientras calles, carreteras y puentes están cerrados al tráfico, excepto para los servicios esenciales y de emergencia. «La ciudad de Nueva York no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década», advirtió Mamdani. Al menos 19 personas murieron hace poco durante el frío extremo que duró más de tres semanas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, al declarar el estado de emergencia alertó: «Esto será algo que no hemos visto en años (…) La gente estará a oscuras. Long Island, la ciudad de Nueva York y el bajo Hudson están literalmente en el ojo del huracán».

Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, también declaró el estado de emergencia a partir del domingo al mediodía, en previsión de «severas condiciones de ventisca en todo el estado».

Mientras la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, declaró el estado de emergencia ayer y desplegó a 200 miembros de la Guardia Nacional. «Esta es una tormenta grave. Ante todo, quiero decirle al público que es algo que debe tomarse en serio», subrayó.

En tanto, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, anunció el cierre de las escuelas y apuntó que la ciudad «se enfrenta a otra tormenta invernal esta temporada, una que promete ser de proporciones históricas».