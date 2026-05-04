La memoria de la cultura en Santiago está en la UNEAC(+Podcast)

En el Aniversario 65 de la Unión de Escritores y Artistas, la UNEAC, el Comité Provincial en esta parte oriental de la Isla se encuentra enfrascado en diversas acciones donde está muy presente la memoria histórica, de acuerdo a las declaraciones del Locutor Gerardo Houdayer Lafaurie, Presidente de la organización.

Nosotros estamos inmersos en escribir, compilar y organizar la historia de la UNEAC en Santiago de Cuba desde 1961 hasta 1978, se habla mucho enfatizaba Gerardo, acerca de la fecha fundacional del Comité Provincial en Santiago de Cuba, el 6 de Abril de 1978 con su Primer Presidente el escritor José Soler Puig, pero muy poco del desempeño creativo y compromiso de los escritores y artistas del territorio en los años precedentes.

En la antigua Escuela Normal para Maestros y con la presencia del entonces Ministro de Cultura Dr. Armando Hart Dávalos, se realizó el encuentro naciente que agrupó a la vanguardia artística y literaria de Santiago de Cuba para aunar voluntades a favor de la cultura y la creación, en el camino identitario que transita por las ideas y el talento.

Recuerda Houdayer con mucho orgullo que 14 santiagueros, entre ellos René Valdés Cedeño, José Loreto Horruitinier, Pedro Arnoldo Arrate González y José Julián Aguilera Vicente, estuvieron en la trascendental reunión con Fidel de la Biblioteca Nacional José Martí en la Habana el 30 de Junio de 1961, en la cual el líder de la Revolución Triunfante efectuó la trascendental intervención conocida como:”Palabras A Los Intelectuales.”

Precisamente en el año del Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, los artistas e intelectuales indómitos asumen sus espacios iluminados por el pensamiento de nuestro querido líder quien sentenció: “ Que Lo Primero Que Hay Que Salvar Es la Cultura, “ justamente porque esta es la forma más hermosa de preservar la nacionalidad de la Mayor de Las Antillas.