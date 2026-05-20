miércoles 20 mayo 2026
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Una Alianza Que Ilumina La Cultura. La UNEAC y La Universidad De Las Artes(+Fotos)

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Sergio Martínez Martínez

Bajo el principio de articular la cultura con la ciencia, la innovación y la comunicación, la Unión de Escritores y Artistas, la UNEAC de la provincia y la Universidad de las Artes, se unen para acoger en la sede de la vanguardia artística y literaria, la discusión de los Trabajos de Diploma.

Así ocurrió con el joven Rafael Isidro Hernández Bell, bailarín de La Compañía Kokoye, quien optó por el título de Licenciado en Arte Danzario del Centro de Altos Estudios de Las Artes en este sur- oriental territorio, al presentar su Tesis “La Personalidad De Roberto Sánchez Viñong, En El Contexto De La Danza Folclórica en Santiago de Cuba”.

Durante su Acto de Defensa el diplomante Hernández Bell realizó una acción de justicia al enaltecer y reconocer la profesión de Roberto Sánchez Viñong, conocido artísticamente como Papo, experimentado Maestro con una exitosa obra en la escena teatral, olvidada y poco conocida, la cual merece brillar en el panorama folclórico de la Isla.

El locutor Gerardo Houdayer Lafaurie, Presidente de la Filial Provincial de la UNEAC, así como La Máster Maricela García Ricardo, Directora de la Universidad de Las Artes en Santiago de Cuba, junto a una representación de la comunidad teatral, asistieron a la discusión de la Tesis que honra a Roberto Sánchez Viñong, ( Papo ), mediante un procedimiento científico y académico que convierte al recinto de los creadores santiagueros en unidad docente, desde donde se protege la identidad cultural de Cuba.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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