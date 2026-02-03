Nota Oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Conforme a lo establecido en el decreto Ley No.224 del servicio militar de fecha 13 de octubre del 2001, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias convoca a los jóvenes varones nacidos en el año 2010, a finalizar su inscripción en el Registro Militar, entre los meses de enero a marzo de 2026, que se realizará en el área de atención correspondiente al lugar de residencia de cada joven en los días martes de 8 am a 12 meridiano y de 2 pm a 6 pm, así como los jueves de 8 am a 12 meridiano, y en las oficinas de los comités militares municipales. Para la inscripción cada joven debe presentar su tarjeta de menor o carné de identidad y recibirá como constancia el comprobante de inscripción.

Comité Militar provincial Santiago de Cuba