martes 03 febrero 2026
Nota Oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Conforme a lo establecido en el decreto Ley No.224 del servicio militar de fecha 13 de octubre del 2001, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias convoca a los jóvenes varones nacidos en el año 2010, a finalizar su inscripción en el Registro Militar, entre los meses de enero a marzo de 2026, que se realizará en el área de atención correspondiente al lugar de residencia de cada joven en los días martes de 8 am a 12 meridiano y de 2 pm a 6 pm, así como los jueves de 8 am a 12 meridiano, y en las oficinas de los comités militares municipales. Para la inscripción cada joven debe presentar su tarjeta de menor o carné de identidad y recibirá como constancia el comprobante de inscripción.

Comité Militar provincial Santiago de Cuba

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
