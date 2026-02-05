A un mes de la barbarie imperial en Venezuela

Se cumplió un mes de la invasión armada perpetrada en Venezuela por el ejército imperial de los Estados Unidos, bajo las órdenes del presidente Donald Trump, operación que incluyó el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores, así como el asesinato de más de cien personas, entre ellas 32 ciudadanos cubanos que formaban parte del esquema de seguridad personal del mandatario venezolano.

Desde entonces, la pareja presidencial permanece detenida en Nueva York a la espera de un juicio ante una corte estadounidense, en una flagrante violación del derecho internacional y de los principios más elementales de la justicia, al tiempo que Washington impulsa cambios forzados y radicales en Venezuela y en otras regiones del mundo, en beneficio directo de las élites imperiales y de los intereses mafiosos que gobiernan la política exterior norteamericana.

Mientras tanto, Cuba ha vivido un mes marcado por un recrudecimiento extremo de la política de asfixia económica y humanitaria que Washington impone al pueblo cubano desde hace más de 65 años, a lo que se suma la firma de una orden ejecutiva que califica a la isla como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos”, junto con el llamado al bloqueo total del suministro de petróleo hacia el país.

Es así que, al dolor por la caída en combate de los 32 cubanos se añade el agravamiento de las carencias materiales, ya de por sí alarmantes, y también pesa la ingratitud y la obediencia de gobiernos serviles, así como la indiferencia de otros, quizás convencidos de que “el régimen caerá”, como repiten de forma insistente los sectores fascistas y los cómplices del imperialismo.

Duele constatar, y el mundo entero es testigo de ello, que en nombre de la democracia y de una supuesta grandeza nacional, el presidente de los Estados Unidos continúa exhibiendo un desprecio alarmante por la vida humana, incluso por la de sus propios conciudadanos, desafiando abiertamente los principios de respeto, legalidad y convivencia internacional.

En el mes transcurrido desde el tres de enero hasta hoy, el gobierno y los cubanos siguen trabajando y preparándose para asumir la defesa de sus derechos, y han reiterado su disposición al diálogo respetuoso y sin condiciones con el gobierno de los EE.UU, y no claudicar ante las amenazas, el recrudecimiento del bloqueo y la agresión armada si fuera esa la última alternativa que le quedara.