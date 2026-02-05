Contribuyentes de Tercer Frente llamados a fortalecer presupuesto estatal

Fotos Autor

Desde inicios de este año se desarrolla la Campaña de Declaración Jurada y pago de tributos, un proceso que convoca a todos los contribuyentes a cumplir con sus deberes fiscales. Esta campaña es, además de un ejercicio administrativo, un acto de responsabilidad ciudadana que fortalece la capacidad del Estado para sostener los programas sociales que garantizan derechos básicos como la salud, la educación y la seguridad social. Cada declaración presentada y aporte realizado se convierten en un eslabón dentro de la cadena de solidaridad que sostiene el proyecto social cubano.

El municipio Tercer Frente tiene registradas 174 personas jurídicas, de las cuales el 95% debe hacer su Declaración Jurada, a excepción de las unidades presupuestadas; y un total de 1567 contribuyentes, de ellos 393 trabajadores por cuenta propia, 27 artistas, 45 socios de mipymes, 197 asociados al transporte terrestre y 905 personas del sector agropecuario.

Las personas jurídicas hacen su Declaración Jurada desde el 5 de enero hasta el 31 de marzo, dígase estructuras de la agricultura, Empresas estatales y mipymes. El resto de los contribuyentes continúan con la campaña hasta el 30 de abril.

El pago de tributos adquiere un valor trascendental porque constituye la principal vía de financiamiento del presupuesto estatal, de donde se derivan los recursos para mantener hospitales, escuelas, servicios comunitarios y proyectos de desarrollo local. En un contexto económico complejo, marcado por limitaciones externas e internas, la disciplina tributaria asegura que esos programas no se detengan y que la justicia social continúe siendo un principio rector.

Los actores económicos, dígase empresas estatales, cooperativas, mipymes y trabajadores por cuenta propia, tienen una responsabilidad aún mayor en este proceso. Su aporte no se limita a cumplir con una obligación legal, sino que representa un compromiso ético con la sociedad que los acoge y les brinda oportunidades de desarrollo. Al declarar y pagar sus tributos, legitiman su papel dentro de la economía nacional y demuestran que el crecimiento empresarial debe estar acompañado de solidaridad y conciencia social. La transparencia y puntualidad en el cumplimiento tributario son también señales de credibilidad y confianza hacia la comunidad.

El tributo no debe entenderse como una carga, sino una inversión en el bienestar común, un gesto que asegura que las conquistas sociales se mantengan y que nuevas generaciones puedan disfrutar de los beneficios de un país que se construye entre todos.