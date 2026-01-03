Solidaridad manifiesta y práctica desde Uruguay con Cuba

El Partido Comunista de Uruguay (PCU) reafirmó su solidaridad con Cuba y el rechazo al bloqueo que contra la isla caribeña ejerce el gobierno de Estados Unidos por más de seis décadas.

Así lo expresa una declaración enviada por el Comité Ejecutivo del PCU al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en ocasión del aniversario 67 de la Revolución Cubana y en el año del centenario del natalicio de su líder histórico, Fidel Castro.

El texto afirma que el proceso revolucionario cubano continúa siendo ejemplo de «dignidad, soberanía, justicia social y solidaridad práctica y permanente con los pueblos del mundo»

También de antimperialismo consecuente y construcción, en las más difíciles condiciones y ante el acoso permanente de EEUU, del socialismo.

Hoy más que nunca expresamos nuestra solidaridad con Cuba, su Revolución, con su pueblo y denunciamos y condenados el bloqueo, las amenazas y el chantaje del imperialismo yanqui, concluye el mensaje de los comunistas uruguayos.

También se supo que la brigada Fidel Castro, que viajará desde Uruguay en misión solidaria a la mayor de las Antillas, lo hará con insumos médicos y fondos recolectados aquí por una campaña de apoyo a Cuba.

Son unos 500 kilogramos de medicamentos e insumos para contribuir con el sistema de salud público de Cuba, uno de los sectores más golpeados por el bloqueo, con impacto directo en los habitantes de la nación antillana.

La campaña desplegada aquí a favor de los cubanos recolectó más de 695 mil pesos, unos 18 mil dólares, otro aporte del pueblo uruguayo para romper el cerco económico, financiero y comercial que recrudece Washington.

La Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, la central sindical PIT-CNT, la federación estudiantil universitaria y el Comité Uruguayo Antimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo participaron de la campaña.

Los brigadistas, que viajarán el 25 de enero a La Habana, se unirán a la brigada sudamericana y caribeña de solidaridad con Cuba.