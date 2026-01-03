Alta eficacia de la vacuna rusa contra el melanoma

La eficacia de la vacuna rusa para la terapia del melanoma supera el 90 por ciento, declaró hoy director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexander Gintsburg.

«Las investigaciones preclínicas en animales ya concluyeron, la eficacia es alta y sobrepasa el 90 por ciento. Si nos referimos a la desaparición del cuerpo principal del tumor, podríamos hablar del 100 por ciento, y en caso de las metástasis, el 90 por ciento», dijo Gintsburg.

También comentó que los primeros pacientes empezarán a recibir esta vacuna a principios de 2026.

Anteriormente el ministro de Salud de la Federación de Rusia, Mijaíl Murashko, declaró que el ministerio dio su visto bueno para usar en la práctica clínica la vacuna NEOONKOVAK para la terapia del melanoma.

El medicamento fue desarrollado conjuntamente por el Centro Gamaleya y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Blojin. El fabricante es el Centro Científico Nacional de Radiología.