Alta eficacia de la vacuna rusa contra el melanoma

La eficacia de la vacuna rusa para la terapia del melanoma supera el 90 por ciento, declaró hoy director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexander Gintsburg.

«Las investigaciones preclínicas en animales ya concluyeron, la eficacia es alta y sobrepasa el 90 por ciento. Si nos referimos a la desaparición del cuerpo principal del tumor, podríamos hablar del 100 por ciento, y en caso de las metástasis, el 90 por ciento», dijo Gintsburg.

También comentó que los primeros pacientes empezarán a recibir esta vacuna a principios de 2026.

Anteriormente el ministro de Salud de la Federación de Rusia, Mijaíl Murashko, declaró que el ministerio dio su visto bueno para usar en la práctica clínica la vacuna NEOONKOVAK para la terapia del melanoma.

El medicamento fue desarrollado conjuntamente por el Centro Gamaleya y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Blojin. El fabricante es el Centro Científico Nacional de Radiología.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
