«Deme Venezuela en qué servirla», aseguran en Santiago de Cuba

CNC TV Granma

Voces espontáneas se han pronunciado, en la Ciudad Héroe, contra la agresión imperialista a la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Voces espontáneas se han pronunciado, en la Ciudad Héroe, contra la agresión imperialista a la hermana República Bolivariana de Venezuela , «donde cumplí misión internacionalista en una de las misiones impulsadas por el Comandante Hugo Chávez», dijo Mariela Verdecia González, profesional de la Salud.

«Es una violación a la paz de nuestra región, eso es lo que siempre se espera de los gobiernos estadounidenses», añadió Tania Ortega Jiménez, trabajadora del sector de la Educación. «No no entendemos con los impulsores de la guerra», acotó Yanet Rodríguez Llanes, jubilada.

«Nuestros hermanos venezolanos han estado apoyándonos en la recuperación de la infraestructura vial afectada por el huracán Melissa, cumpliendo una indicación del Presidente Maduro, nuestro rechazo a la injerencia del Gobierno de Donald Trump es total», expresó un trabajador de la construcción.

«La amistad forjada por Fidel y Chávez, nos convoca, como dijo Martí ante la estatua de Bolívar en Caracas, decimos «Deme Venezuela en qué servirla», y añadimos que tiene en nosotros, los santiagueros, muchos hijos», aseguró Niurka Bell Calzado.

