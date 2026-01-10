sábado 10 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Se desarrolló en Santiago de Cuba Ejercicio Territorial de Zonas de Defensa

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Concluyó el Ejercicio Territorial de Zonas de Defensa en el poblado de El Caney. El mismo mostró la coordinación entre instituciones, la disposición de los trabajadores y la capacidad de movilización popular, consolidando la preparación combativa de la provincia frente a cualquier escenario hostil.

Bajo el concepto de la Guerra de todo el pueblo, este ejercicio tuvo el objetivo esencial de incrementar los niveles de preparación militar para el cumplimiento de misiones en tiempo de contingencia.

La jornada estuvo encabezada por Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, acompañados por directores de organismos, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el MININT del Consejo de Defensa de Defensa.

Destacadas
Se desarrolló en Santiago de Cuba Ejercicio Territorial de Zonas de Defensa
Songo-La Maya celebra jornada de actividades por el día de la cultura cubana (+Fotos)
Impulsan acciones de transformación socioeconómica en comunidades serranas del litoral santiaguero (+Fotos)
Celebran en Contramaestre aniversario 23 de la universalización de la enseñanza superior
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios