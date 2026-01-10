Se desarrolló en Santiago de Cuba Ejercicio Territorial de Zonas de Defensa

Concluyó el Ejercicio Territorial de Zonas de Defensa en el poblado de El Caney. El mismo mostró la coordinación entre instituciones, la disposición de los trabajadores y la capacidad de movilización popular, consolidando la preparación combativa de la provincia frente a cualquier escenario hostil.

Bajo el concepto de la Guerra de todo el pueblo, este ejercicio tuvo el objetivo esencial de incrementar los niveles de preparación militar para el cumplimiento de misiones en tiempo de contingencia.

La jornada estuvo encabezada por Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, acompañados por directores de organismos, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el MININT del Consejo de Defensa de Defensa.