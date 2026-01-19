lunes 19 enero 2026
Saluda Cuba al Partido Comunista de Vietnam por su XIV Congreso

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, transmitió hoy un saludo al Partido Comunista de Vietnam (PCV) y a su Secretario General, To Lam, en ocasión del XIV Congreso de esa organización política, que sesiona del 19 al 25 de enero.

   Desde Cuba, saludamos al Partido Comunista de Vietnam y a su Secretario General, el querido compañero To Lam, en ocasión del XIV Congreso de esa organización política, expresó el mandatario cubano en su mensaje publicado en la red social X.

También escribió: Les ratificamos nuestros deseos de nuevos éxitos en la construcción del socialismo, al tiempo que reafirmamos la voluntad de continuar profundizando los vínculos interpartidistas y la hermandad entre ambos pueblos.

   De acuerdo con el sitio oficial del PCC, las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam se establecieron en diciembre de 1960, cimentadas en la solidaridad durante la guerra de resistencia vietnamita y el apoyo de Cuba a la reconstrucción posterior.

   La misma fuente subraya que ambas organizaciones han ratificado recientemente el excelente estado de sus lazos, destacando la coordinación en foros internacionales de fuerzas progresistas y de izquierda.

