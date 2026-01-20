martes 20 enero 2026
Venezuela declaró Héroes y Mártires de la nación a cubanos caídos

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela acordó declarar Héroes y Mártires de la nación bolivariana a los 32 combatientes cubanos caídos en combate durante el ataque perpetrado por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Tras anunciarse el acuerdo, el primer vicepresidente para la AN, Pedro Infante, destacó la «superioridad infinita en lo moral, en el valor, en el coraje, en la dignidad» de los cubanos ante un enemigo superior en medios, tecnología y número.

«Expresar sobre todo la admiración por nuestros combatientes cubanos y venezolanos que, con mucha dignidad, con mucho coraje, con mucha valentía, plantaron cara al invasor, plantaron cara y se fajaron en una inferioridad abismal en términos de tecnología militar, y de superioridad aérea», dijo.

En la sede de la embajada de Cuba en Caracas, el secretario ejecutivo de la Alianza de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Libre Comercio, Rander Peña, expresó el sentir de los pueblos y gobiernos que forman parte del bloque regional.

«Hoy ellos se convierten en seres de luz que seguirán siendo faro que nos seguirá guiando por la batalla diaria, la batalla permanente. A ellos, ¡Honor y Gloria!; a sus familiares, todo nuestro abrazo infinito, nuestro amor, nuestro compromiso, nuestra admiración a cada uno de ellos, porque formaron a hombre valientes, de bien, a hombres admirables», afirmó.

Por su parte, el embajador de Cuba en el país suramericano, Jorge Luis Mayo Fernández, aseguró haber «recibido con mucha emoción y satisfacción este acuerdo de la Asamblea Nacional» venezolana.

«Lo hemos recibido en nombre del pueblo cubano, de sus familiares, de las madres, de las esposas, de los hijos de los 32 compañeros caídos en combate ante el imperialismo. Hemos reiterado a todo los compañeros que nos han visitado nuestro compromiso inquebrantable», enfatizó

