Desarrolla UEB Frutas Selectas Santiago de Cuba Asamblea de Balance



La Unidad Empresarial de Base Frutas Selectas de Santiago de Cuba desarrolló su Asamblea de Balance General, en conmemoración al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al 50 aniversario de la creación de la entidad.

Durante la jornada se rindió un minuto de silencio a los 32 caídos en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela, gesto que reafirmó el compromiso solidario de los trabajadores.



El encuentro contó con la presencia de Wiliam Guillermo Díaz, director general del sistema empresarial del país; Albeo Rodríguez, director en el territorio; y Adriana López Cardona, subdelegada de la agricultura en la provincia, además de miembros del Partido, el Gobierno, el sindicato agroforestal y tabacalero, y representantes del sistema empresarial de la nación.

Con la premisa de continuar perfeccionando el trabajo y hacer más con los recursos disponibles, gracias al esfuerzo del colectivo laboral, se informó que al cierre de 2025 las ventas alcanzaron el 125.8 % de cumplimiento, mientras que el plan creció en un 101 % respecto al año anterior. Asimismo, se destacó la contratación con 78 formas productivas, que permitió la compra de 960.22 toneladas de productos agropecuarios, y el establecimiento de contratos con las cadenas recaudadoras de divisas TRD y CIMEX.



En sus palabras, Wiliam Guillermo Díaz calificó el balance como atípico, teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país. Evaluó a Santiago de Cuba como una UEB ejemplar y felicitó a sus trabajadores por los resultados alcanzados, pese a las afectaciones de un huracán que impactó el territorio. Subrayó la recuperación al 100 % de la empresa, la puesta en producción de la casa de tapado Campo Antena, que ya ha generado más de 50 toneladas de productos, y la importancia de mantener el encadenamiento productivo con los nuevos actores económicos.