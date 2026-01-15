viernes 16 enero 2026
Un futuro de hombres de ciencia: el compromiso que no cesa

Picture of Yamaili Almenarez González
Yamaili Almenarez González

Cada 15 de enero, Cuba reafirma una promesa. Es el Día de la Ciencia Cubana, una fecha que mira hacia atrás con orgullo y hacia adelante con determinación, recordando las palabras que el Comandante en Jefe Fidel Castro dirigió a los científicos cubanos en 1960: “El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento”.

La conmemoración llega siempre cargada de resultados: universidades y centros de investigación se presentan proyectos, se reconocen investigadores y se abren las puertas para que la población se acerque a los experimentos que, muchas veces, explican silenciosamente la vida diaria.

Es un homenaje a la comunidad científica cubana, esa que en tiempos de pandemia demostró al mundo el valor de la soberanía tecnológica con vacunas propias, y que sostiene líneas de investigación en biotecnología, medicina y agricultura que son referencia internacional.

Pero también es una jornada para hablar con honestidad de los desafíos. El bloqueo, las carencias y la necesidad de retener el talento joven son realidades que tocan a nuestra ciencia local. Precisamente de estas tensiones surgen ideas innovadoras: los proyectos impulsores, los parques científico-tecnológicos y las empresas de alta tecnología, esfuerzos por vincular el conocimiento con la producción y el desarrollo económico de nuestras comunidades.

Así, el día de la ciencia en Cuba es un recordatorio de que, pese a las dificultades, la isla insiste en mirarse con las lentes de la investigación y el pensamiento crítico, tratando de honrar el pensamiento de Fidel Castro Ruz cuando aseveró que el futuro será, inevitablemente, un futuro de ciencia.

