Proteger la vida: una obra colectiva de infinito amor

Una tasa de mortalidad infantil de 3.9 por cada mil nacidos vivos registró el municipio Tercer Frente al cierre del año 2025, con solo un fallecido, uno de los indicadores más favorables del período que lo ubica por debajo de la media provincial y nacional.

Ese detalle trascendió en la Asamblea de Balance del Sector de la Salud en este territorio, celebrada este 13 de enero, que se enmarca además en las celebraciones por el aniversario 42 de la fundación del Programa del Médico y Enfermera de la Familia.

En el intercambio, que contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales locales y una representación de trabajadores de la salud, se informó además que el municipio tuvo 257 nacimientos durante el año 2025, 50 nacidos menos que en el 2024, consecuencia directa de la propia situación demográfica y económica que atraviesa el país.

No obstante el índice de bajo peso al nacer mantiene serias dificultades con 22 niños con esta condición, directamente relacionado con un elevado índice de prematuridad, bajo peso materno, hipertensión arterial y embarazo en la adolescencia, aspecto este último para el cual se trazaron estrategias dirigidas a su reducción con una mayor responsabilidad intersectorial en la prevención y atención a este grupo poblacional, disminuyendo en 16 embarazos.

De igual manera no ocurrieron fallecimientos maternos asociados al embarazo, parto o puerperio, condición que se mantiene estable desde el 2018.

Sobre el programa de reproducción asistida el municipio mantiene el seguimiento a un total de 65 parejas en los tres niveles (municipal, provincial y territorial), y se han logrado 4 embarazos y 1 nacimiento.

Otros indicadores y programas priorizados mantienen un comportamiento favorable, a pesar de las limitaciones reales de medicamentos, insumos y equipos médicos que inciden en la calidad de los servicios que presta el sector y sus profesionales.

Los asistentes debatieron acerca de la necesidad de fortalecer la unidad, el trabajo intersectorial, la preparación del personal, la urgencia de continuar elevando la vigilancia epidemiológica activa asociada a las arvovirosis y a las infecciones de transmisión sexual, la disminución de la focalidad en las manzanas de riesgo reiterativas, incrementar la promoción de salud a nivel comunitario y la percepción del riesgo y la cooperación de la población, así como la estabilidad de los equipos básicos de salud, fundamentalmente en zonas de difícil acceso.

El encuentro también fue oportuno para reconocer a los trabajadores más destacados en la etapa concluida, reafirmando que “No existe misión más noble que proteger siempre, a pesar de las adversidades, la vida, eje central de una obra colectiva de infinito amor.”

Con esa certeza, el municipio se compromete a continuar trabajando por mejores resultados en el año que inicia, fortaleciendo la prevención, la atención integral y la cooperación comunitaria como pilares de la salud y el bienestar colectivo.