domingo 24 mayo 2026
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Pobladores de Tercer Frente condenan acusaciones contra el Líder de la Revolución Cubana

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Javier Labrada García

En la mañana de este sábado 23 de mayo, el poblado Cruce de los Baños, cabecera del municipio Tercer Frente, fue escenario de un mitin popular en respaldo a la declaración del Gobierno Revolucionario que condena la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

La concentración, encabezada por las máximas autoridades locales, reunió a trabajadores, jóvenes, campesinos y representantes de organizaciones sociales, quienes alzaron sus voces para reafirmar la defensa de la Revolución Cubana y su liderazgo histórico.

Durante el acto, se reiteró el rechazo a las nuevas amenazas y provocaciones del gobierno estadounidense, calificadas como infames y carentes de legitimidad. Los oradores recordaron que la respuesta de Cuba ante las agresiones ha sido siempre un acto de legítima defensa, amparado por el Derecho Internacional y los principios de soberanía nacional. En un ambiente de firmeza y unidad, se evocaron los valores de dignidad y resistencia que han caracterizado al pueblo cubano frente a las presiones externas.

El mitin concluyó con un llamado a mantener la cohesión y el compromiso patriótico, ratificando el apoyo irrestricto al General de Ejército Raúl Castro Ruz y al legado de la Revolución. Entre consignas y aplausos, los asistentes reafirmaron que Cuba no se rinde ni se intimida, y que la voz del Tercer Frente se suma a la de toda la nación en defensa de la soberanía y la justicia.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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