Líderes de China y Canadá impulsan nueva etapa de nexos bilaterales

El presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy aquí con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y abogó por impulsar una asociación estratégica bilateral estable, sostenible y orientada al beneficio mutuo.

De acuerdo con el comunicado oficial, Xi señaló que el encuentro sostenido en octubre pasado en la ciudad surcoreana de Gyeongju abrió una nueva etapa de mejora en las relaciones bilaterales.

Afirmó que un desarrollo sano y estable de los vínculos bilaterales responde a los intereses comunes de ambos países y contribuye a la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales.

El mandatario chino subrayó que las dos partes deben actuar con responsabilidad histórica y ante sus pueblos para promover una nueva asociación estratégica y encauzar las relaciones hacia un desarrollo saludable y sostenible.

Xi apuntó que ese objetivo permitirá generar mayores beneficios para las poblaciones de ambos países.

Por su parte, Carney agradeció la acogida de las autoridades chinas y destacó que la asociación estratégica ha creado oportunidades para los pueblos de las dos naciones.

El primer ministro canadiense expresó que ambas partes pueden, sobre la base de la cooperación, construir una nueva asociación estratégica acorde con la situación global actual.

Carney afirmó que ese esfuerzo conjunto aportará estabilidad, seguridad y prosperidad a las poblaciones a ambos lados del océano Pacífico.

El primer ministro realiza una visita oficial hasta el 17 de enero, en medio del proceso de mejora gradual de los vínculos bilaterales iniciado el pasado año.

De hecho, esta es la primera visita a China de un jefe de Gobierno de aquella nación en ocho años.

Beijing espera aprovechar esta visita para reforzar el diálogo, ampliar la cooperación práctica y gestionar adecuadamente las diferencias, en un contexto de reajuste progresivo de las relaciones bilaterales, que en años recientes atravesaron tensiones políticas y restricciones en los intercambios de alto nivel.