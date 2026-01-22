¡Presente!, tributo en Uruguay a los cubanos caídos en Venezuela (+Fotos)

Quedó chica la casona en la calle Agraciada de la capital uruguaya, donde se rindió sentido tributo a los 32 cubanos caídos en Venezuela durante la agresión militar estadounidense del 3 de enero.

por Orlando Oramas León

El patio no alcanzó y la gente se arremolinó en el frente y la acera para seguir el acto convocado por el Partido Comunista de Uruguay (PCU), y al que asistieron militantes, dirigentes políticos, gubernamentales, de movimientos sociales, legisladores, vecinos y transeúntes.

También el cónsul general de Venezuela, Pedro Sassone y personal de la misión diplomática de Cuba, encabezado por la embajadora Lissett Pérez.

Entre los asistentes Orlando Hernández, un cubano que reside aquí hace ocho años y se sumó al homenaje. “Cuba puede contar conmigo”, dijo a Prensa Latina.

¡Presente!, respondió la multitud al nombre de cada uno de los de la isla caribeña que fueron reconocidos como internacionalistas en el acto que tuvo lugar en la sede de la Seccional 20 del PCU en Montevideo.

No es una casona cualquiera del barrio de Paso Molinos. Resulta monumento histórico. Allí fueron ejecutados el 17 de abril de 1972 ocho militantes comunistas por fuerzas combinadas del Ejército y la tiranía; crimen atroz que marcó la alborada de una larga dictadura.

Un lugar especial para una ocasión especial, dijo a la multitud el secretario general del PCU, Óscar Andrade, quien exhortó a la unidad y la acción frente a “un imperialismo cada vez más decadente y agresivo”.

El “trumpismo” hace el despojo de forma descubierta, por lo que hay que “tener posturas claras y dignas”, manifestó.

Andrade, senador de la República, opinó que la intervención militar del 3 de enero fue un ataque global, por lo que “habrá que recomponer el Derecho Internacional”

Cuba no está sola, sentenció y refirió las campañas de solidaridad desde Uruguay hacia la isla.

Mencionó que desde el gobierno uruguayo hay propuestas para remitir ayuda en alimentos a Cuba, mientras que en el Frente Amplio avanza la iniciativa de enviar una delegación a La Habana, cual símbolo de respaldo ante el cerco y las renovadas amenazas estadounidenses.

La embajadora Lissett Pérez no escondió su emoción “por estar acompañada de tanta solidaridad”, expresada allí y en muchos mensajes llegados a la Embajada.

“Que la memoria se mantenga viva”, expresó sobre sus compatriotas caídos, cuyas imágenes se suman a las de los ocho comunistas uruguayos ejecutados en la “Seccional 20”, como le llaman a la histórica casona de la avenida Agraciada.