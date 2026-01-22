jueves 22 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

¡Presente!, tributo en Uruguay a los cubanos caídos en Venezuela (+Fotos)

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Quedó chica la casona en la calle Agraciada de la capital uruguaya, donde se rindió sentido tributo a los 32 cubanos caídos en Venezuela durante la agresión militar estadounidense del 3 de enero.

por Orlando Oramas León

El patio no alcanzó y la gente se arremolinó en el frente y la acera para seguir el acto convocado por el Partido Comunista de Uruguay (PCU), y al que asistieron militantes, dirigentes políticos, gubernamentales, de movimientos sociales, legisladores, vecinos y transeúntes.

También el cónsul general de Venezuela, Pedro Sassone y personal de la misión diplomática de Cuba, encabezado por la embajadora Lissett Pérez.

Entre los asistentes Orlando Hernández, un cubano que reside aquí hace ocho años y se sumó al homenaje. “Cuba puede contar conmigo”, dijo a Prensa Latina.

¡Presente!, respondió la multitud al nombre de cada uno de los de la isla caribeña que fueron reconocidos como internacionalistas en el acto que tuvo lugar en la sede de la Seccional 20 del PCU en Montevideo.

No es una casona cualquiera del barrio de Paso Molinos. Resulta monumento histórico. Allí fueron ejecutados el 17 de abril de 1972 ocho militantes comunistas por fuerzas combinadas del Ejército y la tiranía; crimen atroz que marcó la alborada de una larga dictadura.

Un lugar especial para una ocasión especial, dijo a la multitud el secretario general del PCU, Óscar Andrade, quien exhortó a la unidad y la acción frente a “un imperialismo cada vez más decadente y agresivo”.

El “trumpismo” hace el despojo de forma descubierta, por lo que hay que “tener posturas claras y dignas”, manifestó.

Andrade, senador de la República, opinó que la intervención militar del 3 de enero fue un ataque global, por lo que “habrá que recomponer el Derecho Internacional”

Cuba no está sola, sentenció y refirió las campañas de solidaridad desde Uruguay hacia la isla.

Mencionó que desde el gobierno uruguayo hay propuestas para remitir ayuda en alimentos a Cuba, mientras que en el Frente Amplio avanza la iniciativa de enviar una delegación a La Habana, cual símbolo de respaldo ante el cerco y las renovadas amenazas estadounidenses.

La embajadora Lissett Pérez no escondió su emoción “por estar acompañada de tanta solidaridad”, expresada allí y en muchos mensajes llegados a la Embajada.

“Que la memoria se mantenga viva”, expresó sobre sus compatriotas caídos, cuyas imágenes se suman a las de los ocho comunistas uruguayos ejecutados en la “Seccional 20”, como le llaman a la histórica casona de la avenida Agraciada.

Destacadas
Reitera Cuba solidaridad con Venezuela tras agresión de EE. UU.
Potencian el uso de energía solar para mejorar el suministro de agua en Santiago de Cuba (+Video)
Situación crítica con el hospedaje del equipo Santiago de fútbol
Autoridades de Santiago de Cuba visitan comunidades vulnerables ante la cercanía de Melissa al territorio (+Fotos)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios