Cuba y Francia abordan posibilidades de impulsar lazos económicos

El vice primer ministro de Cuba, Oscar Pérez-Oliva, y el director general del Tesoro francés, Bertrand Dumont, conversaron hoy en esta capital sobre las posibilidades de potenciar los vínculos económicos bilaterales y exploraron vías para lograrlo.

La reunión forma parte del amplio programa que cumple en suelo galo una delegación de la isla, que también sostuvo un encuentro de seguimiento con el Club de París, grupo de acreedores que preside Dumont.

Pérez-Oliva actualizó al dirigente anfitrión sobre la situación que vive la nación caribeña, blanco de un recrudecimiento bajo la Administración del presidente Donald Trump del bloqueo económico, comercial y financiero, una política de alcance extraterritorial que también afecta a empresas, bancos y ciudadanos franceses.

El vice primer ministro cubano y Dumont abordaron aquí mecanismo de cooperación para consolidar las relaciones entre los dos países, las cuales a nivel diplomático datan de más de 120 años.

La parte cubana también traslado al director general del Tesoro francés la voluntad de La Habana de mantener el diálogo a nivel de autoridades y el trabajo conjunto en función del incremento de los nexos.

La delegación de la isla, además de Pérez-Oliva, la integran el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, el embajador en Francia, Otto Vaillant, y representantes del Banco Central, de la Cancillería, de la Oficina Nacional de Estadística e Información y del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.