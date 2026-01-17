sábado 17 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Obra de escritor Alejo Carpentier en espacio cubano Sábado del Libro

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El título La cultura en Cuba y en el mundo, del emblemático escritor nacional Alejo Carpentier, será presentada hoy en el tradicional espacio Sábado del Libro, en el centro histórico de esta capital.

Publicado por Ediciones Olivo, la obra recopila las conferencias impartidas por el intelectual en la emisora Radio Habana Cuba entre 1964 y 1966, informó el Instituto Cubano del Libro, organizadora del evento mensual.

Este volumen reúne por primera vez, las 32 charlas que se han conservado de aquel ciclo radiofónico, añadió el comunicado.

El encuentro tendrá lugar a las 11:00 hora local en la Calle de Madera, frente al Palacio de los Capitanes Generales, ubicado en la Plaza de Armas del centro histórico de la ciudad.

Alejo Carpentier (1904-1980) es un novelista, crítico y ensayista cubano, autor de los libros El Reino de este mundo, El siglo de las luces o Concierto Barroco, considerado el primer representante del Realismo mágico latinoamericano.

Destacadas
China en alerta ante ola de frío y fuerte descenso de temperatura
Visita gubernamental a Contramaestre chequeó calidad de los servicios médicos
Sesionó IV Fórum por la Innovación en el Sistema Empresarial de la Industria Agroalimentaria
Celebran plenaria preparatoria para el Día de la Defensa en Palma Soriano
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios