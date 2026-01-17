Mellenses rindieron homenaje durante el sepelio del combatiente Adelkis Ayala Almenares (+Fotos)

A las 2 de la tarde de este viernes 16 de enero, en el Memorial Antonio Maceo Grajales de la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba, cesó la marcha solemne con que miles de personas honraron a los ocho combatientes santiagueros caídos en cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela.

En un momento de gran solemnidad, se procedió al traslado de los restos mortales de Adelkis Ayala Almenares, al municipio de Mella, su tierra natal.

Como parte de la Operación Honor y Gloria, el pueblo mellense rindió homenaje póstumo a uno de sus mejores hijos, caído en desigual combate, durante la agresión militar estadounidense del 3 de enero pasado.

En ceremonia militar, se realizó la inhumación de los restos mortales del combatiente en el Panteón a los caídos en la Defensa, en el cementerio Bayate.

Allí fueron depositadas ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz , líder al frente de la Revolución Cubana; del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, de los familiares y del pueblo de Cuba.

Asimismo, un destacamento de miembros de las FAR y el MININT realizó una descarga de fusilería en honor a los mártires.

Encabezado por autoridades provinciales y municipales del Partido y el Gobierno, el pueblo mellense acompañó el dolor de los familiares, y manifestó la decisión irrevocable de defender la soberanía nacional hasta las últimas consecuencias.