No existe nivel seguro de consumo de alcohol, según la ciencia

Cuestionamientos sobre qué es beber con moderación y cuánto es demasiado alcohol siguen siendo eje de investigaciones, las cuales apuntan a que no existe realmente un nivel «seguro» de consumo, según análisis publicado en National Geographic.

Beber alcohol está relacionado con más de 200 afecciones de salud, puede acelerar el envejecimiento y además desarrollar problemas de salud crónicos a medida que aumenta el consumo, de acuerdo con planteamientos científicos citados en este artículo.

Para algunas personas que tienen una mutación en un gen que procesa el acetaldehído, el riesgo de desarrollar problemas de salud relacionados con el alcohol es aún mayor, ya que su cuerpo tarda más tiempo en procesarlo, señala Iona Millwood, epidemióloga de la Universidad de Oxford.

De acuerdo con el análisis, en el momento en que el alcohol entra en el torrente sanguíneo, el hígado comienza a descomponerlo, y al hacerlo, produce acetaldehído, un compuesto altamente reactivo y conocido carcinógeno responsable de gran parte del daño que causa la bebida.

Al respecto Patricia Molina, investigadora de fisiología del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana, apunta que, a pesar de que nos gustaría que fuera así, ningún estudio ha demostrado nunca que el alcohol tenga un efecto protector o beneficioso.

Según este artículo, los estudios actuales demuestran que los riesgos para la salud aumentan considerablemente incluso con unas pocas bebidas a la semana, y reducir el consumo, aunque sea un poco, puede marcar una diferencia notable.

Además, aunque ninguna cantidad de alcohol está totalmente libre de riesgos, hay niveles de consumo que causan menos daño, y reducirlo, aunque sea ligeramente, puede suponer una diferencia apreciable, refiere el análisis.

Por otra parte, según Mayo Clinic las investigaciones sobre el alcohol sugieren una seria conclusión: beber cualquier cantidad de alcohol es un riesgo para la salud.

Aunque el riesgo es bajo en los casos de consumo moderado, aumenta a medida que crece la cantidad que se bebe.

Muchas personas beben alcohol como preferencia personal, durante actividades sociales o como parte de prácticas culturales o religiosas, y aquellas que eligen no beber lo hacen por las mismas razones.

Conocer tu riesgo personal en base a tus hábitos puede ayudarte a tomar la mejor decisión para ti, plantea Mayo Clinic.

En cuanto a beber con responsabilidad, el portal Medlineplus señala que si usted bebe alcohol, es mejor hacerlo con moderación, lo cual significa que beber no es intoxicarse (o embriagarse).

También que usted no consuma más de un trago al día si es una mujer y no más de dos si es un hombre, definiedo un trago como 12 onzas (oz) o 350 (mL) de cerveza, 5 oz (150 mL) de vino o 1.5 oz (45 mL) de licor fuerte.

Existen algunas maneras de beber responsablemente, siempre y cuando la persona no tenga problemas con la bebida, tenga la edad legal para tomar alcohol y no esté embarazada o tomando medicamentos, entre otras limitaciones, precisa la fuente.