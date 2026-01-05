Escuelas de Arte de Cuba respaldan soberanía de Venezuela

Las escuelas de arte de Cuba realizarán hoy matutinos especiales en respaldo al pueblo y al gobierno legítimo de Venezuela, reafirmando la vocación cultural de solidaridad y defensa de la soberanía.

Auspiciada por el Centro Nacional de Escuelas de Arte (Cneart), la iniciativa se sumará a las diferentes expresiones de apoyo al pueblo venezolano en la isla caribeña.

El acto principal tendrá lugar en la Escuela Nacional de Artes Visuales San Alejandro, ubicada en el municipio Marianao de esta capital, institución centenaria que acogerá a estudiantes y profesores en una jornada de compromiso cultural, apunta el comunicado del Cneart.

Nuestro arte y nuestra vocación cultural se unen a la defensa de la soberanía, la paz y la autodeterminación de los pueblos, añade el texto.

La actividad central comenzará a las 09:00, hora local, y concluirá concluirá con una intervención plástica que condenará el ataque contra la nación bolivariana.